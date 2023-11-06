إصدارات إماراتية ثرية بمفردات التراث والقصص الشعبية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أثرت دار الظبي للنشر والتوزيع، عبر جناحها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، المكتبة بالعديد من الإصدارات الجديدة، والكتب التي تتناول القصص والحكايات الشعبية، سواء في الدراسات النقدية الأدبية ذات الصلة بالتراث الإماراتي، أو في مجال مكتبة الطفل، ولعل أبرز الدراسات النقدية، الطبيعة الصامتة والناطقة في الشعر النبطي الإماراتي، كما أن الدار تضع الموروث الشعبي ضمن أولوياتها.

وأكدت الدكتورة عائشة علي الغيص، باحثة وأكاديمية إماراتية، وصاحبة دار ظبي للنشر والتوزيع، أن الدار ذات محتوى هادف وآمن، ومتخصصة في كتب الأطفال، والدراسات النقدية ذات الصلة بالتراث الثقافي الإماراتي، وبالموروث والقصص الشعبية، لافتة إلى أن هناك العديد من الإصدارات الجديدة التي تمثلت في اتجاهين، وهما الدراسات النقدية الأدبية، ومنها الطبيعة الصامتة والناطقة في الشعر النبطي الإماراتي، والاتجاه الثاني الحرف المهنية في ثقافة الأمثال الشعبية، وهي دراسة وصفية، إضافة إلى كتاب ثقافة المرأة في المثل الشعبي الإماراتي، وكتاب (معجم اللفظ الفصيح في المثل الشعبي الإماراتي).

وقالت: في ما يتعلق بكتب الأطفال، هناك سلسلة من الكتب، ومنها أشجار من بلادي، إضافة إلى كتاب قصة قماشة، ويسلط الضوء على الأسماء الإماراتية ومعانيها، وكتاب (بر وبحر)، الذي تناول العلاقة بين ثنائية البر والبحر.

وبينت أنه في مجال الدراسات النقدية، تم إعداد خطة لتعزيز الكتب والدراسات النقدية، ومنها إصدار فصيح في الأمثال الشعبية، وكتب تخصصية، مثل (الطير والدواب في الأمثال الشعبية).

وأوضحت الغيص أن معرض الشارقة للكتاب يثري المشهد الثقافي الإماراتي.