مكتبة محمد بن راشد و«أبوظبي للغة العربية» يبحثان التعاون في حقول الترجمة والنشر

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مع الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، خلال اجتماع مشترك في مقر مكتبة محمد بن راشد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الترجمة والنشر والتدريب والترويج للعديد من المبادرات الرئيسية ذات الصلة.

وقال معالي محمد المر: «الاجتماع يشكل خطوة مهمة نحو بناء جسور التعاون بين مكتبة محمد بن راشد ومركز أبوظبي للغة العربية، وفصلاً جديداً ومهماً في رحلة التعاون المثمر بين المؤسسات الثقافية على الصعيد الوطني، وانطلاقاً من رؤيتنا واستراتيجيتنا للتوسع في الشراكات المعرفية بما يدعم خلق قنوات مستدامة للتبادل الثقافي والمعرفي في جميع المجالات والتخصصات ذات الصلة، عبر الانفتاح على الهيئات الدولية والمؤسسات المتخصصة، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق ذلك».

من جهته، قال الدكتور علي بن تميم: «لا شك في أن التعاون بين مركز أبوظبي للغة العربية ومكتبة محمد بن راشد وهي صرح معرفي كبير، يدعم تحقيق أهداف المركز المتمثلة في تعزيز حضور اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخداماتها في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، وإثراء النشر والصناعات الإبداعية بمحتوى يستمد تميزه من ثرائها الحضاري، وتجلياتها الإبداعية علوماً وثقافة وفنوناً، في ضوء رؤية القيادة الحكيمة التي تولي اللغة العربية أولوية بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية».

مشروع نوعي

وكشف الاجتماع، عن اتفاق كبير على إثراء المحتوى العربي، وتطوير التعامل معها علمياً وتعليمياً وثقافياً وإبداعياً، والإسهام في توطيد التواصل الحضاري مع الثقافات الأخرى.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماع المشترك، إلى مناقشة العديد من التحديات ومن بينها الوصول إلى المحكمين والمدققين اللغويين، والملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، وإصدار نوع الكتاب والطباعة والمعايير القياسية، وإمكانية توفير المصادر الإلكترونية للباحثين وأعضاء مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن قواعد البيانات المتعددة في مكتبة محمد بن راشد.

خبرات وورش وبرامج

وتناول الاجتماع، فرص الاستفادة المتبادلة من الخبرات في العمل على عقد ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج متخصصة في مجالات اللغة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تبادل الإصدارات بين الجانبين وتعزيز التبادل الثقافي، والترويج لإصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق تكامل بينهما لإحياء جائزة اللغة العربية، ودعم مشاريع مستقبلية لتعزيز الهوية الثقافية واللغوية على صعيد المنطقة.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى عدد من المشاريع التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية، ذات صلة بالأهداف المشتركة، ومن بينها مهرجان العين للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفعالية «أيام العربية» التي ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المعلن شعاره هذا العام: العربية لغة الشعر والفنون.

وفي ختام الاجتماع، زار مسؤولو مركز أبوظبي للغة العربية معرض «خطوط وأشعار»، الذي نظمته المكتبة أخيراً، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط»، والذي تضمن 33 لوحة فنية شكلت جزءاً من المقتنيات الشخصية لمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.