التقييم والتحكيم لدورة «التنوع» – شيم كومبيون «5 من 5»

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تابع المصورون والمهتمون خلال الفترة الماضية، انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة للجائزة «التنوع»، والتي طرحت تحت مظلتها 4 محاور بجانب المحور الرئيسي، وهي المحور العام بشقيه (الملون والأبيض والأسود)، والبورتفوليو «ملف مصور» بجانب محور «الفن الرقمي»، الذي يمنح الفرصة لمبدعي الفنون الجميلة والأبعاد الفلسفية والتجريدية للأعمال الفوتوغرافية، لتعزيز المعاني والدلالات الخاصة بها، وبالطبع كان تركيز الاهتمام الرئيسي على مراحل التحكيم الأربع، وأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة، الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء. شيم كومبيون: مغامر ومصور فوتوغرافي متخصص في تصوير الطبيعة وصناعة المخابئ، بغرض التصوير. لديه شغف كبير بمشاركة حبه للعالم الطبيعي، وهو أحد المحترفين القليلين، الذين حولوا شغفهم إلى مهنة بدوام كامل في التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية والطبيعة.

صوره الفوتوغرافية سافرت به إلى جميع أنحاء العالم. معرفته الواسعة ورؤيته لفهم سلوك الحيوانات، إلى جانب مهاراته في التصوير الفوتوغرافي، جعلت منه خبيراً مطلوباً في اتفاقيات التصوير الفوتوغرافي الدولية.

في عام 2005، شارك شيم في تأسيس شركة C4 Photo Safaris، حيث يواصل قيادة واستضافة رحلات السفاري لالتقاط الصور، وقام بتنفيذ وبناء أول مخبأ مخصص للتصوير الفوتوغرافي تحت الأرض في أفريقيا في محمية ماشاتو للألعاب في بوتسوانا. هذا المفهوم الفريد للمخابئ يجذب المصورين من جميع أنحاء العالم.

بجانب التصوير الفوتوغرافي يعمل مدرساً، وقام بتأليف العديد من الكتب، وهو زميل الجمعية الجغرافية الملكية بلندن، ذو نشاط مستدام في استكشاف الزوايا البرية والنائية في أفريقيا، وينتج باستمرار أعمالاً فوتوغرافية إبداعية، خلال رحلاته.

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