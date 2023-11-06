«داون تاون ديزاين» بين 5 معارض عالمية متفردة الشهر الجاري

المصدر: دبي - نهى حوّا

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المزيج الرائع الذي تحويه دبي من أصناف الفنون والتصميم على أنواعها، جعل من المدينة وجهة جذب لهواة جمع التحف من أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وتظهر دبي الآن في تغطية المجلات الدولية لأهم المعارض العالمية من الحرف والتحف والديكور الداخلي والمجوهرات وغيرها، في اعتراف بمكانتها المميزة، ويظهر اسمها جنباً إلى جنب مع كبرى عواصم العالم في مجال الفنون والتصميم، كما تبدى أخيراً في مجلة «غاليري» الأمريكية، التي نشرت مقالاً بعنوان «من نيويورك إلى دبي: 5 معارض فنون وتصميم ستجذب هواة الجمع»، صنف معرض «داون تاون ديزاين» الرائد، بين خمسة معارض فنية وتصميمية في العالم لا يمكن تفويتها نوفمبر الجاري.

احتفالية إبداعية

ويعرف عن معرض «داون تاون ديزاين» إنه جزء من «أسبوع دبي للتصميم»، أكبر احتفالية إبداعية سنوية تشهدها المنطقة في الابتكارات المحلية والعالمية في مجالات الهندسة المعمارية الأثاث والتصميم والديكور الداخلي، والتي تهدف إلى التعريف بالمواهب المميزة، وإلى دعوة المتخصصين والفنانين العالميين لمشاركة إبداعاتهم مع المجتمع المحلي، واستكشاف الرؤية المستقبلية لعالم الإبداع ضمن معرض متضمن «غلوبال غراد شو» والذي يسلط الضوء على أعمال ما يزيد على 100 جامعة تعتبر الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأفاد المقال المنشور في مجلة «غاليري» أن معرض البوتيك «داون تاون ديزاين» الذي يستضيفه «حي دبي للتصميم» ضمن فعالية «أسبوع دبي للتصميم»، يكرم الحرف اليدوية محدودة الإصدار، وأنه بين المعارض الخمسة الأوائل للمشاهدة في شهر نوفمبر، إلى جانب معرض نيويورك السنوي «صالون آرت + ديزاين»، ومعرض «إرتيسيما» في نسخته الثلاثين في تورين بإيطاليا، ومعرض«باريس فوتو» بباريس الذي يضيء على المواهب النسائية في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، ومعرض «آرت كولونيا» في ألمانيا والذي وصفته بأنه أقدم معرض فني في العالم.

ولفتت «غاليري» في سياق ذلك أيضاً إلى مشاركة مصممين مشهورين في معرض «داون تاون ديزاين» الذي سيقام في الفترة بين 8 و11 نوفمبر، وهؤلاء تستوحي أعمالهم من الطبيعة مثل مصمم الصناعة الأسترالي إدوارد ليناكر، والفنان السنغافوري أكار دي نيسيم الذي تظهر إبداعاته إحساساً أنيقاً بالتقاء الشرق بالغرب، وفق المجلة.