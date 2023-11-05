إصدارات «التربوي للغة العربية لدول الخليج» في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعرض المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج - أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، خلال مشاركته في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في مركز إكسبو بالشارقة ــ مجموعة من الإصدارات الجديدة في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وشملت أبرز إصدارات المركز كتاب «الإطار المرجعيّ لتعليم اللُّغة العربيَّة للناطِقِينَ بِلُغاتٍ أخرى: تأليف وتعليم وتدريب»، والذي يُعد أول إطار مرجعي متكامل على مستوى العالم في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، بالإضافة إلى دراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أحدث الإصدارات الخاصة بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مختلف مجالات التربية والتعليم.

وسيعقد المركز على هامش مشاركته ندوة بعنوان: جهود المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في مجال تطوير تعليم القراءة وتعلمها، يقدمها الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.