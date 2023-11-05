«القاسمية».. منصة بـ 40 إصداراً

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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شاركت الجامعة القاسمية بالشارقة، ضمن فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بجناح يضم مجموعة من المجلات العلمية المحكمة، وعدداً من المراجع والكتب التدريسية، فاق عددها 40 مؤلفاً، كترجمة عملية لدورها الرائد في دعم حركة البحث والنشر العلمي.

منصة

وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، على أهمية مشاركة الجامعة في هذا المحفل العلمي، الذي يعد منصة عالمية للقراءة بين مختلف المؤسسات والجهات المشاركة، ودور النشر الإقليمية والدولية، حيث يتيح للباحثين الاطلاع على إصدارات الجامعة، ويعكس تطلعاتها المعرفية لخدمة البحوث العلمية في كافة المجالات، ويؤصل لرؤية الجامعة في الإسهام المعرفي والإنتاج العلمي الرصين، مشيراً إلى أن الجناح يعرض أكثر من 40 إصداراً و3 مجلدات علمية محكمة، وعدداً من الكتب التدريسية والمعرفية والأطروحات العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى وقائع المؤتمرات والملتقيات العلمية.

جسور

وأبان أن الجامعة تسعى من خلال مشاركتها الثالثة، إلى مد جسور المعرفة العلمية الرصينة مع جمهور الباحثين والقارئين، للاطلاع على إنتاجها العلمي وحراكها الدؤوب، لتترجم عملياً ما تصبو إليه من ضمان جودة المنشورات العلمية الأصيلة المستوفية لمعايير التحكيم والدقة العلمية، ودعم نشر أحدث إصداراتها، بما يتوافق مع رؤية الجامعة القاسمية ورسالتها العالمية.