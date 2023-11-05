أوربت: الإمارات قوة عالمية في مجال الفضاء خلال 20 عاماً فقط

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أشاد خبير العلوم وصانع المحتوى الكوري، أوربت، بالنجاح الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء خلال الآونة الأخيرة، بعدما نجحت في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، وبالتالي أصبحت الدولة الخامسة على مستوى العالم في إنجاح تلك المهمة بعد الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والهند، مشيراً إلى التطور السريع الذي حققته دولة الإمارات في صناعة الفضاء.

وقال أوربت خلال جلسة حوارية بعنوان: «إلى أي مدى وصل حلم البشر بالتوجه إلى الفضاء»، والتي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب: «في غضون 20 عاماً فقط، قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت تتعاون مع كوريا الجنوبية في بناء الأقمار الصناعية، إلى قوة فضائية عالمية، بينما أصبحت كوريا الجنوبية الدولة السابعة عالمياً في امتلاك صاروخ فضائي خاص بها».

وأضاف: «دولة الإمارات شريك استراتيجي لكوريا الجنوبية في مجال تكنولوجيا الفضاء، وأظهرت الإمارات نمواً هائلاً في هذا القطاع خلال فترة وجيزة، بعدما أذهلت العالم بتحقيق إنجازات ملموسة منها إطلاق القمر الصناعي «دبي سات 1» عام 2009، و«دبي سات- 2» عام 2013 بالتعاون مع كوريا، كما تم تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، وفي عام 2018 أطلقت قمراً صناعياً باسم خليفة سات».

ولفت إلى أن كوريا وقّعت مع دولة الإمارات اتفاقية خاصة بمذكرة التعاون المُعدلة حول التشارك في استكشاف واستخدام الفضاء مع وكالة الفضاء الإماراتية، وتستهدف توسيع التعاون ليشمل مجالات استكشاف الفضاء، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض، واستخدام المحطات الأرضية.