«الناشرين الإماراتيين» تخاطب القرّاء بإصدارات 36 دار نشر من أعضائها

المصدر: الشارقة – البيان

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تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، بجناحها الذي يزخر بمجموعة غنية من أحدث إصدارات 36 ناشراً من أعضائها قوامها 450 عنواناً.

وخلال مشاركتها في المعرض الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتحدث كتاباً»، تقدم الجمعية عبر مشروعها الرائد «منصة» 7000 كتاب تسعى من خلالها إلى نشر المعرفة وتغذية شغف القراءة في الإمارات والمنطقة.

ويحفل برنامج الجمعية ضمن فعاليات المعرض بعدد من الجلسات الحوارية التي تستهدف الناشرين وزوار المعرض على حد سواء، إذ عقدت في 02 نوفمبر جلسة تعريفية حول «منحة الناشر الإماراتي» للكتب المتخصصة في مجال المكتبات.

وفي إطار تفاعلها مع المنتج الأدبي لكوريا الجنوبية بوصفها ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، تشارك الجمعية في جلسة بعنوان «تسليط الضوء على أدب اليافعين العربي والكوري» تسلّط الضوء على أدب اليافعين العربي والكوري.

وأكّد عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، أن مشاركة الجمعية في المعرض تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرامية إلى التعريف بتطور حركة النشر الإماراتية، وتعزيز حضور الناشرين المحليين في مختلف المعارض والمحافل الثقافية المحلية والعالمية.