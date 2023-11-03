«حارس الأحلام» رواية تحفز أخيلة الفتيان وتلهمهم

المصدر: الشارقة ــ البيان

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عن دار المؤلف في بيروت صدرت رواية خاصة بالفتيان، للكاتبة المغربية رجاء الملاح، وهي السادسة للكاتبة بعد رواياتها :

هديتي لعيد ميلادك 2018، أجنحة طائرتي 2019 «التي وصلت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب»، حديقة الزمرد 2020 «التي وصلت القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب» وتُرجمت إلى الفرنسية والإنجليزية – بوكلاند بريس- أونتاريو- كندا ، دعني أشرح لك معنى الخلود 2021 للأطفال، موعدي مع النور 2021. القائمة القصيرة، تُرجمت إلى الفرنسية والإنجليزية – بوكلاند بريس- أونتاريو- كندا.

وتحكي رواية «حارس الأحلام» عن شخصية عجوز القرية الذي يحافظ على أحلام أبناء القرية.

وفي جوهر الحكاية، تنبههم إلى أهمية الأحلام في حياة البشر لأنها تبعث فيهم الأمل والطاقة الإيجابية. وتوضح أهمية هذه الأحلام في تغيير واقع الأشخاص والشعوب والمجتمعات، حيث تظهر كيف للحلم أن يكون بذرة نور الحياة، وبين حارس الأحلام وفارس الأحلام خطوة قد تختزل حياة بكاملها. وكما تقول الكاتبة في روايتها. «بين النجوم والأحلام تنتهي قصة جدي، ولا أدري إن هي بدأت فعلاً كي تنتهي».

ولا بد من الإشارة إلى أن المؤلفة تعمل مهندسة معمارية في دبي، وقامت بترجمة كتابين أحدهما «أنطولوجيا الشعر الإماراتي المعاصر» إلى الفرنسية وزارة الثقافة - أبوظبي 2007. و«أين كانوا يكتبون من الفرنسية إلى العربية؟» دار ثقافة أبوظبي 2009.