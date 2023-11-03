إصدارات تثري ثقافة معارف القراء في حقول الاستراتيجية والاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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50 إصداراً تتنوع في موضوعاتها لتغني فكر ومعارف القراء، يقدمها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، ضمن جناحه في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تضم الإصدارات، التي تشتمل على 28 إصداراً جديداً، كتباً ودوريات وسلاسل بحثية معمقة، تغطي العديد من التخصصات الثقافية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية.

وبين الإصدارات الجديدة المشارِكة في المعرض العدد الثاني من دورية «حالة العالم»، وهي دورية ربع سنوية، تركز على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويطلق المركز عدداً جديداً من سلسلة «دراسات إنترريجونال»، وهي دورية تحليلية من فئة الدوريات ذات الدراسة الواحدة، تصدر بشكل دوري عن المؤسسة، وتتناول أهم التحولات والقضايا الاستراتيجية الصاعدة في التفاعلات الإقليمية والدولية على كافة المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والتكنولوجية، والاجتماعية، وغيرها، وتأثيراتها على حالة الأقاليم الرئيسية في العالم.

ويأتي العدد الجديد بعنوان «Global South: صعود تأثير الجنوب العالمي في التفاعلات الدولية»، ليناقش أبعاد تصاعد نفوذ وتأثير دول الجنوب في المشهد العالمي، مستعرضاً مؤشرات تنامي هذا النفوذ من قبيل تحول القوة الاقتصادية العالمية لصالح دول الجنوب، والتأثير المتنامي على الجغرافيا السياسية العالمية.

وكان قد صدر عن المركز العدد الأول من دوريته المتخصصة الجديدة «مؤشرات إنترريجونال»، وهي سلسلة مؤشرات إحصائية غير دورية تستهدف رصد أهم التحولات الاستراتيجية والمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتكنولوجية والاجتماعية، المؤثرة في التفاعلات الإقليمية والدولية وتقديم رؤية استشرافية لمستقبل هذه التفاعلات.

وجاء العدد الأول بعنوان «مؤشر الإنجاز البيئي» والذي يقوم برصد ومتابعة فعالية الجهود البيئية التي تضطلع بها دولة الإمارات في مجال البيئة والمناخ.

وأصدر المركز 3 كتب جديدة، هي: كتاب «قارة المستقبل: كيف يمكن فهم حالة أفريقيا؟»، الذي يلقي الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية في ظل المتغيرات الراهنة في النظام العالمي، وكتاب «الانحسار الأمريكي: أزمات الداخل والمكانة العالمية للولايات المتحدة». بالإضافة إلى «كتاب الانهيار البيئي:

تحولات العلاقات الدولية للتغير المناخي»، ويتناول قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها الممتدة على الدول والمجتمعات، ومسارات الابتكار البيئي والتعامل مع التحدي المناخي.

ويشارك المركز في المعرض بعدد جديد من سلسلة Light House، وهي سلسلة تقارير تتناول المفاهيم النظرية والاتجاهات الصاعدة، وتأثيراتها على التفاعلات الدولية والإقليمية، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان: «Colour Economics ملامح صعود الاقتصادات الملونة في العلاقات الدولية»، لأبعاد صعود مفهوم الاقتصادات الملونة عالمياً في ظل مساعي الحكومات والمؤسسات الدولية للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشهد المعرض إطلاق «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» 22 عدداً جديداً من سلسلة New World والتي تتناول موضوعاتها أبرز التحولات الجيوسياسية الكبرى المؤثرة على مستقبل أقاليم العالم في المجالات الأمنية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، والتقنية.