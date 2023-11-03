«مورو» تبحث استضافة سحابة SAP في مركز بياناتها

المصدر: دبي - وام

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أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «إس إيه بي» (SAP) العالمية في مجال الحوسبة السحابية، عن التعاون لاستضافة السحابة العامة لـ«SAP» في أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم التابع لشركة مورو، في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وستكون الفرصة متاحة للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقليل بصمتها البيئية من خلال استخدام حلول «SAP» السحابية التي ستستضيفها شركة «مورو».

وتم الإعلان عن هذا التعاون خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال 2023، الذي نظمته غرف دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تنسجم جهود «ديوا الرقمية» مع استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وذلك من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير قائمة واسعة من الحلول الرقمية المستدامة.

وأضاف: توّفر إمكانية استضافة السحابة العامة لشركة «SAP» في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، فرصة مهمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات لتخفيض تأثيرهما البيئي للمساهمة في ضمان مستقبل مستدام، وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة، والتي تؤكد الدور المهم للتكنولوجيا في دفع أجندة الاستدامة قدماً.

من ناحيته، أعرب سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى «إس إيه بي» في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تفاؤله لإمكانية استضافة السحابة العامة لشركة «إس إيه بي» في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، مشيراً إلى أنها تعكس زيادة استثمارات شركة «إس إيه بي» في دولة الإمارات.

وقال: بصفتها الدولة المستضيفة لفعاليات «COP28» وكشريك عالمي رئيس في مبادرات الاستدامة في العالم، تتميز دولة الإمارات بالتزامها الكبير بالرقمنة والاستدامة.

وأضاف: يستخدم مركز البيانات الأخضر التابع لشركة «مورو»، مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهذا التعاون سيمكّن المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات من تطوير وتعزيز عملياتها باستخدام أحدث حلول «إس إيه بي» للحفاظ على الاستدامة البيئية.

ومن جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»: يعكس مركز البيانات الأخضر التابع لمورو مسيرتنا الريادية في مجال الاستدامة والتحوّل الرقمي، ويمكن لقطاع الأعمال بدء رحلة تحولية وتنموية نحو التميز في العمليات بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لمورو وحلول «إس إيه بي» القائمة على السحابة.

وأضاف: واثقون بأنه في حال تنفيذه، فإن هذا التعاون البنّاء بين مورو و«إس إيه بي» سيحدث تغييراً إيجابياً في مجالات التقدم التقني والاستدامة في دولة الإمارات.

ويعد مركز البيانات الأخضر التابع لـ «مورو»، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، ويستخدم المركز الحاصل على شهادة المستوى الثالث/الأعلى «Tier-III» والمعتمد من معهد «أب تايم»، مصدر طاقة نظيفة ومتجددة بنسبة 100%، ويتمتع بسعة تفوق 100 ميجاوات.

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «إس إيه بي» SAP بدأت في عام 2009 بتطبيق الهيئة لنظام «إس إيه بي»-المرحلة الأولى لتخطيط موارد المؤسسات لقياس ودمج وأتمتة جميع عملياتها لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها.

وتطورت الشراكة بين المؤسستين لاحقاً لتشمل تطبيق الهيئة لمراحل متطورة من نظام «إس إيه بي»، وتعاون «إس إيه بي» مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو). ومنذ عام 2018، أصبحت شركة «مورو» المزود المعتمد لمنصة «إس إيه بي-هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية، كما تم هذا العام اعتماد شركة «مورو»، من قبل شركة «إس إيه بي» كشريك لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات لتقديم خدمات «إس إيه بي» السحابية والآمنة.