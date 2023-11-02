الأطفال يبدعون أحجاراً عطرية

المصدر: الشارقة - البيان

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في تجربة إبداعية باستخدام الأحجار الجيرية والمحافظ الجلدية، صنع مجموعة من الأطفال في ركن «ورش القصص المصورة» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، عدداً من الأعمال الفنية بتقنيات التصميم والرسم.

بدأ الأطفال تجربتهم الفنية بصناعة مجموعة من الأحجار العطرية بأشكال مختلفة، ثم الرسم عليها، فيما استلهموا شخصياتهم الكرتونية المفضلة في رسمهم على المحافظ الجلدية.

بدأت فنانة رسم الكوميكس مها المهيري، ورشة «الرسوم بالأحجار العطرية»، بتقديم شرح للأطفال عن كيفية صناعة الحجر العطري، ومساعدتهم على تنفيذه، ومن ثم الرسم عليه.

وقالت مها المهيري: «إن هذا الفن يعد جزءًاً من الصناعات الإبداعية، ويستهدف تنمية خيال الأطفال وإبداعهم في التنفيذ، حيث نعلّم الأطفال من عمر 7 سنوات فما فوق، كيفية صناعة الحجر أولاً باستخدام البودرة والماء، ثم خلطه باللون والرائحة المفضلة لكل منهم، وتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف، ويتحول إلى حجر جيري».

وحول ورشة «الرسم على الجلد»، أوضحت المهيري أن الرسم على الجلد يساعد الأطفال في إفراغ طاقاتهم الفنية، وهنا نعلمهم كيفية الرسم باستخدام تقنية «التلوين الجاف»، وأكدت أن مثل هذه الورش والأنشطة الخاصة بـ «الحرف الاصطناعية»، تساعد على تنمية الحسّ الفني لدى الطفل، وتعزيز قدرته على ابتكار أشياء جديدة.