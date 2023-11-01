مشاركة فاعلة لاتحاد الكتاب في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بأحدث الإصدارات الأدبية، وبفعاليات متنوعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42.

وذلك في إطار سعيه إلى الوجود الفاعل والمستمر في أهم الفعاليات والمناسبات الثقافية في الدولة.

وتضم الإصدارات الجديدة: قصة «الغازي الخفي» في أدب اليافعين للأديبة هدى جمال، ومجموعة قصصية للقاصّة فتحية النمر بعنوان «غربان الساحر»، إلى جانب مجموعة قصصية أخرى للقاص علي العبدان بعنوان «الشقيقتان وقصص أخرى».

ومقالات بعنوان «حضور الغائب في المشهد الثقافي الإماراتي سيرة ومسيرة» للأديب عبدالله محمد السبب، ورواية «الغافة.. بعض الأشجار ليست كما تبدو» للروائية فاطمة الكمالي، ومجموعة شعرية للشاعر ياسر الدحي بعنوان «على حافة الورق»، كما يصدر عن الاتحاد العدد 46 من مجلة «دراسات».

وينظم الاتحاد ضمن فعالياته مجموعة من الأمسيات الأدبية، هي: أمسية شعرية يشارك فيها الشاعران: محمد الخالدي وياسر الدحي، وتديرها الأديبة سليمة المزروعي في السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء، الأول من نوفمبر في قاعة الفكر، وينظم أيضاً قراءة في تجربة السرد في الإمارات «القصة والرواية» تشارك فيها الكاتبتان صالحة عبيد ولولوة المنصوري، ويديرها القاص محسن سليمان.

وذلك في السادسة من مساء الاثنين، السادس من نوفمبر بقاعة الملتقى 1، كما تشارك الكاتبة د.سعاد العريمي والروائية نادية النجار في الأمسية الختامية مع قراءة ثانية في تجربة السرد في الإمارات «القصة والرواية»، تديرها الأديبة شيخة الجابري في السابعة والربع من اليوم نفسه.