«سيدرا» تقرأ وتميز الألوان وهي مغمضة العينين

المصدر: دبي – فادية هاني

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سيدرا سعود، البالغة من العمر 13 عاماً، أتت من الأردن للمشاركة في تحدي القراءة العربي، تستطيع القراءة ومعرفة الألوان والأحرف وهي مغمضة العينين، في مشهد لفت انتباه جميع الحاضرين، أمس، في تحدي الجاليات الذي أقيم في مكتبة محمد بن راشد.

أمسكت سيدرا بصحيفة «البيان»، وبدأت تقرأ العناوين وهي مغمضة العينين، وفاجأت الجميع بقدرتها فعلياً على قراءة المكتوب بمجرد وضع يديها عليه، ومعرفة لون ملابس الموجودين بمجرد لمسها، وقالت: «منذ طفولتي وأنا أمتلك موهبة خاصة في الحفظ، وأستطيع شم رائحة الأشياء والتفرقة بينها، فلاحظ والديها ذلك وخصصا لها مدربة خاصة لتعليمها كيفية تفعيل الجزء الأيمن من المخ الذي يعمل على الإبداع، وبالتالي تمكنت بعد فترة من التمرينات من الشعور بحرارة ورائحة كل لون وحرف».

قرأت سيدرا 130 كتاباً للمشاركة في التحدي وأضافت: لدي كتب مفضلة منها «الأمير الصغير»، فكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إن أول كتاب يقرأه الطالب هو أول سطر يكتبه في حياته، وساق البامبو، وفن اللامبالاة، وفن الإصغاء.