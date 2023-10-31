مدينة إكسبو دبي و"دبي للثقافة".. جهود مشتركة تدعم اقتصاد دبي الإبداعي

المصدر: البيان

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أعلنت مدينة إكسبو دبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن شراكة جديدة تهدف إلى تمكين المبدعين ورواد الأعمال والمواهب الشابة، وإبراز أهمية التراث الإماراتي وتفاصيله الغنية، إلى جانب تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة العالمية ومكانتها العالمية كوجهة ثقافية وسياحية.

وبموجب هذا التعاون ستعمل مدينة إكسبو دبي و"دبي للثقافة" معًا لدعم اقتصاد الإمارة الإبداعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإثراء المشهد الفني والثقافي المحلي عبر سلسلة من البرامج والفعاليات والأنشطة والعروض التعليمية.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة"، وذلك في حفل أقيم في جناح الرؤية في مدينة إكسبو دبي.

وقالت مرجان فريدوني: "نعمل في مدينة إكسبو دبي انطلاقا من قناعة راسخة بقدرة الفن والثقافة على جمع الناس معًا وتحفيزهم، وتقديم رسائل مهمة بشكل إبداعي، كما هو واضح في معارضنا وبرامجنا التعليمية التفاعلية. لطالما كانت هذه هي الروح التي تميز الفعاليات والمعارض والتجارب التي نظمناها سابقاً بالشراكة مع دبي للثقافة، ونحن فخورون بإضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا وتوسيعه. وسنعمل معًا على تعزيز التطوير والابتكار في قطاع الاقتصاد الإبداعي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لنكون وجهة وملتقى للمبدعين من جميع أنحاء العالم."

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش: "يجسد التعاون المستمر بيننا خطوة مهمة نحو إثراء مشهدنا الإبداعي النابض بالحياة، ويؤكد التزامنا بتعزيز روح الابتكار، والحفاظ على تراث الدولة الغني وترسيخ حضوره على الخريطة العالمية، كما نعمل معاً للارتقاء باقتصاد دبي الإبداعي، عبر توفير منصة للفنانين ورواد الأعمال والمواهب الشابة ودعمهم، وتمكينهم من ترك بصمة لامعة على الساحة العالمية".

وسيجمع هذا الارتباط بين خبرات مدينة إكسبو دبي و"دبي للثقافة" في استضافة الأنشطة الثقافية وتطوير ورش العمل وبرامج التوعية، حيث ستشكل مدينة إكسبو وجهة مثالية للمعارض والفعاليات والمنشآت الفنية ومبادرات تنمية المواهب، وإشراك ودعم الفنانين والمبدعين والعائلات والشباب من المنطقة.

وكانت المدينة قد استضافت مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية والموسيقية والفنية، ومن بين تجاربها الأكثر شعبية، فعاليات "حي رمضان" إذ استقبلت الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع ببعض أشهر التقاليد الرمضانية المعروفة في وجهة واحدة خلال الشهر الفضيل.

كما تواصل مدينة إكسبو الترحيب بزوارها في معالمها الثقافية والتعليمية، بما في ذلك تيرا – جناح الاستدامة الذي فاز مؤخراً بجائزة "المكان الأكثر ابتكاراً" ضمن جوائز "أجمل معلم سياحي" من (تيكتس).