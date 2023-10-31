بدور القاسمي تطلق جوائز «ببلش هير» تقديراً للناشرات المتميزات

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مجموعة «كلمات» ومبادرة «ببلش هير»، جوائز «ببلش هير» للتميز، تقديراً لمحترفات النشر المتميزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب.جاء ذلك خلال فعاليات «مؤتمر الناشرين» في الشارقة، الذي يسبق انعقاد «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حيث أكدت أن الجوائز جزء لا يتجزأ من مهمة «ببلش هير» للاحتفاء بالناشرات وتمكينهن ومساعدتهن على الارتقاء إلى مناصب قيادية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «من خلال تجربتي أؤمن أن النساء قادرات على تشكيل مجموعات لدعم بعضهن البعض بعكس المفاهيم المسبقة المغلوطة التي تفيد خلاف ذلك، وتعد جوائز (ببلش هير) للتميز امتداداً لهذا الدعم لأننا نهدف من خلالها إلى الاحتفاء بالنساء اللواتي نجحن بشق الطريق والتقدم إلى الأمام من خلال مرونتهن وإبداعهن ورؤيتهن ورفع مستواهن وتشجيعهن».

وتسعى جوائز «ببلش هير» للتميز إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي الاحتفاء بالإنجازات المهنية للنساء وترسيخ التنوع وتكافؤ الفرص وتعزيز التطور المهني، وتضم ثلاث فئات تشمل فئة «الإنجاز مدى الحياة»، وتخصص هذه الفئة لعميدات النشر الرائدات اللواتي تجاوزت خبرتهن 20 عاماً وأحدثن تأثيراً إيجابياً كبيراً ودائماً في صناعة الكتاب، وفئة «القيادية الصاعدة»، وتكرّم نجمات عالم النشر الصاعدات من الفئة العمرية حتى 35 عاماً اللواتي أثبتن قدرات قيادية استثنائية وفكراً إبداعياً وقوة كبيرة على صناعة التغيير الإيجابي، والفئة الثالثة فئة «الابتكار»، وتحتفي هذه الفئة بجميع النساء اللواتي قدمن مساهمات مبتكرة في قطاع النشر ابتداءً بالسرد القصصي وكتابة المحتوى والقيادة التحريرية واستراتيجيات الإدارة وثقافة الشركات وحملات التسويق وغيرها من المجالات.

ويمكن للراغبات بالمشاركة تقديم ترشيح واحد أو أكثر في أي فئة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة «ببلش هير» - «إكس» و«انستغرام» و«ليندكدإن» و«فيسبوك»: PublisHerEvents@.

وستكون الترشيحات مفتوحة حتى 15 يناير 2024 وستقوم لجنة تحكيم جوائز «ببلش هير» للتميز بتقييم الترشيحات وإعلان القائمة القصيرة قبل اختيار الفائزات.

تكريم

ومن جهة أخرى، شهدت فعاليات «مؤتمر الناشرين» في دورته الـ13، الإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من جائزة «الشارقة لحقوق النشر» التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» للاحتفاء بالإسهامات الرائدة لخبراء حقوق النشر في حماية رأس المال الفكري للكتاب والمبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرّح به وتمكين هذا القطاع العالمي ودعم فرص نموّه.

وكرّم أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إلى جانب منصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب الفائزين عن فئتي الجائزة، حيث حصلت إلينا هاروتيونيان من أنتاريس للنشر من أرمينيا على الجائزة عن فئة «خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر» .

وحصدت ياسمينا جريصاتي، مؤسسة ومديرة وكالة رايا من لبنان، الجائزة عن فئة «المهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات المتخصصة في بيع حقوق الترجمة لأكثر من ناشر أو مانح للتراخيص»، إذ لم تكتفِ وكالتها ببيع حقوق الترجمة لعدد كبير من العملاء وإنما قامت أيضاً بدور بارز في تعزيز تبادل الثقافات الأدبية.

واختار «اتحاد الكتب الميسرة» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية «مؤتمر الناشرين» للإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من «جائزة التميز العالمي للنشر الميسّر» التي تحتفي بدور النشر المتخصصة في إصدار كتب ميسّرة للمكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية وضمان وصولهم إلى كنوز العالم الأدبي في تأكيد على أهمية الأدب ودوره في مد جسور التواصل وتقليص المسافات والحدود.

وتوزعت الجوائز على ثلاث فئات فحصلت شركة Hegas من السويد عن فئة الناشرين فيما كانت فئة القراءة القابلة للوصول من نصيب جمعية Chetana Charitable Trust من الهند أما جائزة فئة الإشادة الخاصة فجاءت من نصيب «مؤسسة كلمات» من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسة نقاشية جمعت كلاً من إيان تشابمان الرئيس التنفيذي لـ«سايمون آند شاستر» وجو هينري المدير التنفيذي لـ«بوك برانش» وسلّطت الضوء على تطور المشهد العالمي للنشر وعلى خبرات تشابمان الكبيرة في القطاع فحصل «سايمون آند شاستر» على لقب ناشر العام مدة عامين متتاليين وكذلك لقب ناشر الأطفال العام الماضي.