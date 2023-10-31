«مركز أبوظبي للغة العربية» يحاور العالم بجماليات لغة الضاد في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل، وتنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة.

ويفتح المركز خلال هذه المشاركة الباب أمام العالم وثقافاته للتعرّف على جماليات اللغة العربية، والجهود التي يقودها من أجل تعزيز مكانتها، وتكريسها باعتبارها المنطلق الأساس للهويتين الإماراتية والعربية. ويقدّم مجموعة كبيرة من إصداراته التي يستهدف من خلالها مختلف فئات المجتمع بعرض أهم الإبداعات التي تُسهم في ترسيخ مكانة وجماليات اللغة العربية.

ويستعرض المركز من خلال هذه المشاركة، مجموعة من أبرز مشاريعه الثقافية المعنية بالارتقاء بقطاع النشر، وصناعة الكتب، وأبرزها «مشروع كلمة للترجمة»، الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده إمارة أبوظبي، من خلال ترجمة عدد كبير من الأعمال الأدبية باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية لإثراء المحتوى العربي.

وسيوفّر المركز لزوّار منصّته المشاركة في الحدث مجموعة كبيرة من إصداراته المتنوعة، والتي يصل عددها إلى 500 عنوان، في مختلف المجالات والتي تتضمن، المعارف العامة والفلسفة وعلم النفس والعلوم الاجتماعية واللغات والفنون والأدب والتاريخ والجغرافيا والأطفال والناشئة، كما سيقدّم معلومات عن المبادرات والبرامج الثقافية النوعية التي أطلقها.

ويُعرّف المركز خلال مشاركته في المعرض بالجوائز الأدبية التي يطلقها وهي: جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كنز الجيل، وجائزة سرد الذهب. كما سيعرض مشاريعه الأدبية مثل «مشروع مائة رواية ورواية من عيون الإبداع العربي في القرن العشرين»، و«مجلة الدراسات العربية – مجلة المركز»، والمنح البحثية، وسلسلة «مائة كتاب وكتاب من التراث العربي»، و«أثير الكتب» و«وجيز الكتب» للأعمال الرقمية المسموعة والمقروءة تحت عنوان «عيون النثر العربي»، ومبادرة ذخائر إماراتية، إلى جانب مبادرة «نقرأ للأطفال» وسلسلة «المختار من كتاب الأسفار» وغيرها.