3 جلسات نقاشيّة من مجمع اللّغة العربيّة في «الشّارقة للكتاب»

المصدر: الشّارقة - البيان

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يُشارك مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة في فعاليات الدّورة 42 من معرض الشّارقة الدّولي للكتاب 2023، الذي يُعقد في مركز إكسبو، وتنظّمه هيئة الشّارقة للكتاب، خلال الفترة من 1 – 12 نوفمبر 2023، تحت شعار «نتحدّث كُتُباً».

ويعقد المجمع خلال مشاركته في الحدث 3 جلسات نقاشيّة، حول مواضيع متنوّعة، تشمل واقع اللّغة العربيّة في أوروبّا، والاستفادة من المعجم اللّغويّ التّاريخيّ، وتجربة الطّلاب البولنديّين في مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، بمشاركة العديد من الشّخصيّات والمتحدّثين البارزين.

وأكّد الدّكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عامّ مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة، أهمّيّة وجود المجمع في هذا الحدث العالميّ الكبير، مشيراً إلى حرصه الدّائم على تعزيز فرص التّواصل والمشاركة الفاعلة في مختلف الأحداث المحليّة والعالميّة، انسجاماً مع رؤيته الرّامية إلى التّمكين للّغة العربيّة.

وتُعقد الجلسة الأولى يوم الخميس (2 نوفمبر) في «ملتقى 3»، في تمام السّادسة مساءً، وتتناول موضوع «واقع اللّغة العربيّة في أوروبّا تعليماً وإنتاجاً»، ويديرها الدّكتور امحمد صافي المستغانمي، بمشاركة الدّكتورة باربارا ميكلاك، أستاذة جامعيّة ورئيسة قسم الدّراسات الشّرقيّة في جامعة كاراكوف، والدّكتور وائل فاروق، أستاذ اللّغة العربيّة وآدابها في كليّة الآداب واللّغات الأجنبيّة بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، والدّكتورة فرنشيسكا كوارو، أستاذ اللّغة العربيّة وآدابها في جامعة نابولي الشّرقيّة، لتقدّم الجلسة إطلالة على جهود المستعربين في تعليم اللّغة العربيّة في أوروبّا، وأهمّ الدّراسات والبحوث المنجزة.

وفي يوم الجمعة (3 نوفمبر)، يعقد المجمع جلسة ثانية بعنوان «ماذا بعد إنجاز المعجم التاريخي؟ طرق الاستفادة والتوظيف»، في الملتقى 2 في تمام الثّامنة والنّصف مساءً، وتستضيف الأستاذ الدّكتور إميل يعقوب خبير في المعجميات وأستاذ جامعي، والأستاذ الدّكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عامّ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، والمدير التنفيذيّ لمشروع المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة، والدّكتور مأمون وجيه المدير العلميّ لمشروع المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة، وتديرها رشا أبو جهين، ليسلّط المشاركون الضوء على أهم طرق الاستفادة من المعجم التّاريخيّ، وانعكاسه في المشهد الثّقافيّ العربيّ.

في حين تستضيف الجلسة الثّالثة مجموعة من الطّلاب البولنديّين، بعنوان «الشّارقة في عيون طلاب الفريق البولنديّ»، وتديرها الأستاذة آمنة الهاشمي، لاستعراض تجربة الطّلاب في مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، والحديث حول زيارتهم للمعالم الثّقافيّة في الإمارة، وذلك يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، في تمام السّاعة السّادسة مساءً في ملتقى 3.