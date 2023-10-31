«بيوتي وورلد ميدل إيست» ينطلق في دبي بمشاركة 1750 عارضاً من 57 دولة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أمس، فعاليات معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست 2023»، الذي يُعتبر المعرض الأبرز في قطاع الجمال والرفاهية بالمنطقة، في مركز دبي التجاري العالمي، إذ يستمر حتى الأول من نوفمبر. ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار لاستكشاف تجربة فريدة وغير مسبوقة، في الاطلاع على تسعة من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في عالم الجمال والرفاهية.

(العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر والأظافر ولوازم الصالونات، والعناية الشخصية والنظافة، وتقنيات الجمال، وسلسلة التوريد والخدمات، إلى جانب قسم «كلين+كونشس»، المتخصص في المنتجات الطبيعية والعضوية، وقسم «برستيج باك».

رؤى ونجاحات

وتقام فعاليات المعرض في 15 قاعة، حيث يسجل نمواً بنسبة 20 % عن السنوات السابقة، وهو يستقبل أكثر من 1750 عارضاً من حوالي 57 دولة. وتَعِد دورة هذا العام بالاستفادة من النجاح الذي حققه المعرض العام الماضي، والذي كان الأكثر نجاحاً والأفضل حضوراً في تاريخ المعرض.

ويُقام ضمن فعاليات المعرض هذا العام مؤتمر «نكست إن بيوتي»، الذي يُقدم رؤى جديدة واستراتيجيات تجارية رائدة. وعلى مدى الثلاثة أيام، ستُقام جلسات نقاشية يشارك فيها أكثر من 40 خبيراً من القطاع، لتناول موضوعات الاستدامة، ابتكارات التكنولوجيا، وتحليلات قائمة على البيانات لتوجهات السوق.

تجدد وابتكار

وفي هذا السياق، قالت فلين روبرتس مدير مجموعة معارض بيوتي وورلد في شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست المنظمة للمعرض: «بينما نفتتح فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمعرض بيوتي ورلد ميدل إيست، نقدم المعرض هذا العام بمظهر متجدد، أكبر من حيث الحجم، وأكثر جرأة في المضمون من أي وقت مضى، توسعنا في عدد العارضين المشاركين ضمن الأجنحة الدولية، واستقبلنا مزيداً من العارضين الدوليين، إلى جانب تقديم مجموعة فريدة من الفعاليات والابتكارات التي تجذب أكثر من 50،000 زائر، هذا التنوع والتطور في العروض عبر مختلف القطاعات، يشهد بوضوح على الفرص الهائلة التي يقدمها القطاع للمستثمرين والمبتكرين في المنطقة».

وفي إطار هذا المعرض البارز، سيتاح للزوار فرصة استثنائية لتوسيع نطاق تواصلهم واكتشاف المنتجات الجديدة. كما سيستفيدون من تجربة غنية، في واحدة من أهم الملتقيات التجارية العالمية، ليتمكنوا من الوجود في قلب الأحداث، والتفاعل مع التطورات الراهنة في هذا السوق النابض بالحياة، وذلك من 30 أكتوبر وحتى مطلع نوفمبر.