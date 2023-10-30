مكتبة محمد بن راشد تبني جسور المعرفة عبر «عالم بلغتك»

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مميزة تحت عنوان «مبادرة عالم بلغتك: بناء جسور من المعرفة»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك يوم الخميس 2 نوفمبر، من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً، في قاعة «فكر» بمركز إكسبو الشارقة، لتسليط الضوء على أهمية المبادرة ودورها في تعزيز الحوار والتواصل الثقافي بين مختلف الشعوب.

وتستضيف الجلسة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والذي سيقدم نظرة شاملة حول مبادرة «عالم بلغتك» ودورها في إزالة الحواجز بين مختلف الثقافات، وإيصال الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية إلى العالمية، من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.