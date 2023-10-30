60 فعالية لعشاق الإصدارات المصورة في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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تجمع فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة، يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب.

وتتنوع ورش العمل بين 15 موضوعاً، تركز على طرق الرسم بالأحجار العطرية، والرسم على الجلد، والأساليب الفنية الاحترافية لتلوين الرسم الهزلي، والقصص المصورة رقمياً، وفنون الكاريكاتير، والألعاب الإلكترونية، والرسم ثلاثي الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها.

الرسم بالأحجار

ومن أبرز الورش المخصصة للكتب المصورة «الرسم بالأحجار العطرية»، التي تعلم المشاركين كيفية صنع أحجار عطرية بأشكال وألوان مختلفة، واختيار الروائح المناسبة لها، بينما تتناول ورشة «الرسم على الجلد»، أحدث تقنيات الرسم على المحافظ الجلدية. أما ورشة «الأغلفة الرقمية»، فتساعد المشاركين على إنشاء أغلفة جذابة للكتب المصورة الرقمية، باستخدام برامج متخصصة.

تلوين الرسم

وتركز ورشة «تلوين الرسم الهزلي» على التأثيرات اللونية في القصص المصورة، وتعلّم المشاركين كيفية استخدام برامج التلوين الرقمي لإضفاء حيوية وجاذبية على الرسومات، بينما تسمح ورشة «فواصل الكتب الخشبية» للمشاركين صنع فواصل كتب خشبية على شكل شخصيات مختلفة، بأزياء وملامح مبتكرة، وتزويدهم بالأدوات والخامات اللازمة لذلك. أما الورشة التفاعلية «القصص المصورة رقمياً»، فتهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في إنشاء قصص مصورة رقمية، باستخدام خطوات بسيطة وسهلة.

كاريكاتير الواقع

وتصحب ورشة «كاريكاتير الواقع المعزز» الأطفال والشباب المشاركين في رحلة مغامرة مع تطبيقات الواقع المعزز، لإضافة عناصر رقمية مدهشة إلى قصص مصورة حقيقية، فيما تتضمّن ورش «رسومات هزلية على الحصى»، و«الرسومات الهزلية الممغنطة»، الرسم على الحصى بألوان زاهية، لإنشاء شخصيات أو مشاهد مستوحاة من الكتب المصورة، إلى جانب ورشة «ألعاب إلكترونية»، التي يتعلم فيها المشاركون أساسيات احتراف إنشاء ألعاب إلكترونية بسيطة وممتعة.

تصميم ألعاب

وتتضمن ورش العمل «تصميم ألعاب رقمية» التي تساعد الأطفال والشباب على إنشاء ألعاب رقمية متقدمة. وورشة «الرسم ثلاثي الأبعاد»، التي تضمن احتراف العمل على برنامج Blender، أما ورشتا «المحتوى الرقمي»، و«تصميم المواقع الإلكترونية»، فيتعرف فيهما المشاركون إلى أحدث التقنيات التي يتضمنها برنامج Photoshop، لإنشاء محتوى رقمي يعبر عن أفكارهم ورؤاهم الإبداعية، مع التعرف إلى أحدث أدوات برامج الذكاء الاصطناعي في تصميم مواقع إلكترونية احترافية.