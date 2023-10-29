خبراء الصناعة والوكلاء الأدبيون يجتمعون في «مؤتمر الناشرين» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق فعاليات الدورة الـ 13 من «مؤتمر الناشرين» اليوم الأحد، وتجمع نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول، في الشارقة حتى 31 أكتوبر، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ42 لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب» التي تقام في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «نتحدث كتباً».

ويواصل المؤتمر، ترسيخ مكانته على خارطة صناعة النشر، من خلال التمثيل العالمي الواسع، حيث يستضيف ممثلي دول من مختلف قارات العالم، 12 منها تشارك للمرة الأولى وهي: بنين، ساحل العاج، الجمهورية التشيكية، موريشيوس، باراغواي، بوركينا فاسو، زائير، ملاوي، جمهورية الكونغو، غينيا، زيمبابوي، زامبيا، ما يعزز ثراء الأفكار والرؤى التي سيعرضها المؤتمر.

فعاليات

ويوفر المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، منصة لـ 42 متحدثاً وخبيراً عالمياً يقدمون 4 خطابات رئيسة ويشاركون في 31 ندوة وجلسة نقاشية في اليوم الأول، حيث تناقش هذه الجلسات القضايا والتحديات الأساسية التي تواجه قطاع النشر في يومنا الحاضر، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ابتداءً بمشهد النشر الإلكتروني وانتهاءً بتعزيز التنوع الأدبي، بهدف تزويد الناشرين والوكلاء الأدبيين بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم على النجاح والازدهار في صناعة النشر العالمية.

ويخصص المؤتمر، اليومين الثاني والثالث لتنظيم جلسات مشتركة تجمع الناشرين لمناقشة فرص عقد الصفقات وشراء وبيع حقوق الترجمة والنشر، مجسداً جوهر المؤتمر الرامي لمضاعفة حجم سوق صناعة الكتاب، واستحداث فرص لصفقات متجددة للنشر.

ويستضيف المؤتمر، نخبة من الشخصيات المؤثرة في عالم صناعة النشر، أبرزهم: الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ونوريا كابوتي برال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بينغوين راندوم هاوس» للنشر، وإيان تشابمان، الرئيس التنفيذي لشركة «سايمون آند شوستر» في المملكة المتحدة، وتشول يون، رئيس جمعية الناشرين الكوريين.

وفي إطار التركيز على تطورات النشر الإلكتروني والكتب الصوتية، ينظم المؤتمر هذا العام الدورة الثانية من «جائزة الشارقة لحقوق النشر».

وفي بادرة هي الأولى من نوعها، اختار «اتحاد الكتب الميسرة» «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين» للكشف عن الفائزين في الدورة الثانية من «جائزة التميز العالمي للنشر الميسّر».