«دبي للثقافة» تطلق 5 أندية مبتكرة في «مدارس الحياة»

المصدر: دبي - البيان

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جلسات مبتكرة وورش عمل ثرية بالمعرفة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد «مكتبات دبي العامة» عبر أندية «الكتاب» و«الكروشيه» و«التصوير الفوتوغرافي» و«القادة» و«ويكي» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي وبناء وتطوير الكفاءات الثقافية والإبداعية والحياتية لأفراد المجتمع، إلى جانب تنمية وصقل قدرات أصحاب المواهب الناشئة في مجالات الفنون والثقافة المختلفة، حيث تمنحهم تشكيلة الجلسات التثقيفية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، فرصة استكشاف ممارسات الاستدامة، ومناقشة الكتب القيمة، وطرق صناعة المحتوى المؤثر، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى خلق بيئة إبداعية في «مكتبات دبي العامة»، تحقيقاً لرؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

المنخول

وخلال نوفمبر المقبل، سيكون زوار مكتبة المنخول العامة، على موعد مع سيرين بن براهيم المشرفة على سلسلة جلسات «نادي ويكي»، الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تعلم فنون تزويد موسوعة «ويكيبيديا» التي تمتاز بتعدد لغاتها بمحتوى جذاب ومؤثر، إلى جانب تدريبهم على كيفية إجراء التعديلات الأساسية والتحقق والتزام الحياد في طرح المواضيع، وكذلك فهم قوالب الاقتباس والتمييز بين أنواع المصادر، وصقل مهارات البحث واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية تحرير النصوص قبل نشرها في الموسوعة الرقمية، فيما سيقدم «نادي الكتاب» لرواد مكتبة الطوار العامة الصغار فرصة مناقشة الكتب باستخدام فن السرد، وذلك عبر ورشة «حكايات صغيرة» التي تقدمها لمياء توفيق، بينما سيتمكن المشاركون في ورشة «لقاء مع كتاب» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم من استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب القيمة تحت إشراف داليا أبو العطاء.

في المقابل، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تشكيلة ورش عمل مبتكرة، ومن بينها «من المزرعة إلى القهوة - الممارسات المستدامة في صناعة القهوة» تحت إشراف محمد المدفعي، وستقدم حصة الدحيل وآمنة الدحيل ورشة «فواصل كتب بالجلد النباتي»، ويستعرض الشيخ عبد العزيز النعيمي الملقب بـ «الشيخ الأخضر» 10 تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية خلال مشاركته في جلسة «الاستدامة في القيادة» التي تستضيفها مكتبة حتا العامة.

وتشمل فعاليات «نادي الكروشيه» مجموعة ورش تفاعلية تشرف عليها ايكاترينا بوجودينا التي ستعرف رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على أصول فن الكروشيه وتمكنهم من تعلم غرزه الأساسية مثل السلسلة والحشو وغيرها، بينما يشرف كريم والي على «نادي التصوير الفوتوغرافي».

وفي هذا الإطار، لفت عبد الرحمن يونس، مدير إدارة مكتبات دبي العامة بالإنابة في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على دعم أهداف واستراتيجيات «عام الاستدامة» من خلال تعزيز مفهوم الاستدامة بين فئات المجتمع، وتدريبهم على ممارستها في كل القطاعات بهدف تحسين جودة الحياة، وهو ما يتجسد في مجموعة ورش العمل والجلسات التي تقدمها «مدارس الحياة» خلال نوفمبر المقبل. وقال: «نسعى من خلال فعاليات أندية «مدارس الحياة» التي ترفع شعار «الاستدامة» إلى تحفيز الجمهور ورواد مكتبات دبي العامة للمحافظة على بيئة مستدامة».

من جهة أخرى، اختتمت «دبي للثقافة» في «مردف سيتي سنتر»، فعاليات الموسم الثامن من مبادرة «صندوق القراءة» الذي يندرج تحت مظلة «مدارس الحياة»، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كل أفراد المجتمع.