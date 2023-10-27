مشاركة نوعية لـ«حمدان بن محمد لإحياء التراث» في «الكتاب القانوني»

المصدر: دبي ــ البيان

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توجت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مشاركتها في معرض الكتاب القانوني العاشر 2023، الذي أُقيم بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة، تحت رعاية معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بنجاحات نوعية، حيث ضمت منصة المركز في المعرض الذي انطلق بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، مجموعة متنوعة من أحدث إصداراته، إضافة إلى ركن خاص لمبادرة «وثيقتي»، التي عُرض فيها عدد من الوثائق التاريخية التي تعود إلى فترات زمنية متفاوتة في تاريخ دولة الإمارات، كما احتوى الجناح مجموعة من التسجيلات لمجموعة من أهم شعراء الدولة في عدّ القصيد، وشريطاً وثائقياً مصوراً يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة.

وأثناء زيارة المستشار الدكتور الكمالي لجناح المركز، قدمت فاطمة سيف بن حريز، مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شرحاً عن محتويات المنصة، وما تضمّه من مقتنيات ووثائق تاريخية، كما تحدثت عن الدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث وصون الهوية الوطنية.

وقالت فاطمة بن حريز: حرصنا على المشاركة في نسخة هذا العام من معرض الكتاب القانوني العاشر، نظراً للإقبال الذي شهدته المنصة في نسخة العام الماضي، وخاصة على الصعيد الخليجي، حيث انتهزنا الفرصة لتقديم أحدث إصدارات المركز المتواصلة، فمثل هذه المعارض تتيح لنا عرض أعمال المركز لأكبر عدد ممكن من الجمهور، خاصة أن هناك مشاركة خليجية وعربية كبيرة لهذا العام.