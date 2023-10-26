«حروف عربية» تحتفي بالخطاط العراقي عباس البغدادي

المصدر: دبي - البيان

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عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي صدر العدد الجديد (56) من مجلة «حروف عربية» في 110 صفحات من الطباعة الملونة الفاخرة، حيث جاء في كلمة رئيس التحرير الأستاذ علي عبيد الهاملي: «اليوم ما عدنا نرى خطوط أبنائنا وبناتنا، ليس لأن حصة الخط ألغيت من مناهجنا فقط، ولكن لأننا لم نعد نمسك القلم بين أصابعنا لنكتب به، فقد حلت محله الحواسيب والهواتف المتحركة، ولم نعد نهتم بمعرفة الفرق بين خط النسخ والرقعة».

تضمن العدد، الجزء الثاني من الدراسة التاريخية الفنية التي تحمل عنوان «العلامة السلطانية بين المشرق والمغرب» للباحث المغربي الدكتور محمد عبدالحفيظ خبطة، أما حوار العدد فمع الخطاط السوري المخضرم الأستاذ محمد القاضي، وأجراه هشام عدرة.

وخصصت المجلة أيضاً ملف العدد عن الخطاط العراقي عباس البغدادي الذي رحل مايو الماضي، حيث جاء الملف في 40 صفحة تحت عنوان «فارس الخط العربي»، متضمناً شهادات ودراسات وذكريات كتبها تلاميذ البغدادي وأصدقاؤه وهم: الدكتور نصار منصور ونبيل الشريفي ومثنى العبيدي وأحمد العمري وفالح الدوري والدكتور إبراهيم الجوريشي وعبدالرحمن أمجد ومحمد النوري.

في باب «مكتبة» تناول الأديب الكبير محمد المر كتاب «ياقوت المستعصمي بين بغداد وفلورنسا» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للباحث المصري محمد سالم الشيخ، حيث حقق في هذا الكتاب واحدة من المخطوطات المنسوبة لياقوت المستعصمي، وهي محفوظة في المكتبة الوطنية المركزية بمدينة فلورنسا الإيطالية.