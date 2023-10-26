«برج خليفة» آخر في فيلادلفيا الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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أبدع فنان مصاب باضطراب طيف التوحد في فيلادلفيا الأمريكية، نسخة مصغرة عن برج خليفة من الورق المقوى، ونظراً لضخامته، قام بنصبه بمساعدة والده على الدرج الأمامي لمنزل العائلة في جيرمانتاون.

وأفادت صحيفة «ذا انكوايرر» الأمريكية، بأن كامبل البالغ من العمر 36 عاماً، يبني منحوتات معقدة وضخمة لمبانٍ حقيقية في فيلادلفيا وحول العالم، وهو يفعل ذلك يدوياً دون أي رسومات أو مسودات أو أجهزة قياس، بل باستخدام أبسط المواد، أي الورق المقوى والشريط اللاصق والرقائق والطلاء بالرش.

وتعتبر منحوتة برج خليفة التي أكملها الفنان في وقت سابق من هذا الشهر، أكبر منحوتة له حتى الآن، بطول 8.179 أمتار.

ويخطط والده الذي يُطلق على ابنه لقب «ملك الورق المقوى»، لتقديم القطعة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أطول منحوتة من الورق المقوى في العالم، علماً أن حامل اللقب حالياً هي منحوتة لحصان طروادة بطول 7.8 أمتار.

ويعمل كامبل الذي علم نفسه بنفسه طيلة اليوم تقريباً على فنه، ومنذ الصغر كان والده يروي له ولأخيه الأصغر كانتاي الذي يعاني أيضاً من التوحد، قصصاً تعيد صياغة هذا المرض باعتباره قوة محفزة.

وأثناء بناء برج خليفة، قسم المنحوتة إلى خمسة أقسام، ورصفها فوق بعضها بعضاً، وثبتها من خلال سلسلة من الثقوب والأوتاد الكبيرة من الورق المقوى، ولم يستخدم أجهزة قياس وأكمل منحوتته في شهرين، ما يمثّل شهادة على مهارته وتصميمه ولكنها أيضاً شهادة على رعاية والده لموهبته.