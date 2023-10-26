لجنة تحكيم «شاعر المليون» تنتهي من مقابلة المرشحين للموسم الـ 11

المصدر: أبوظبي - وام

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انتهت لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» من مرحلة المقابلات المباشرة لأكثر من 500 شاعر وشاعرة من المرشحين للموسم الحادي عشر للبرنامج في أبوظبي.

وقال الدكتور سلطان العميمي عضو لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون»: «إن حجم التميّز الكبير الذي يشهده هذا الموسم يشير إلى أن مستوى شعراء النبطي في العالم العربي في تطور مستمر، وهذا ما لمسناه خلال مقابلات الشعراء».

من جانبه، أكد حمد السعيد عضو لجنة تحكيم البرنامج أن مقابلات شعراء الموسم الحادي عشر من برنامج «شاعر المليون» شهدت حضوراً لافتاً ومتألقاً من الشعراء وبمستويات مميزة ومشرفة، إذ إنهم حرصوا على المثابرة والسعي للتميّز، لاسيما أنّ عدداً كبيراً منهم كان ضمن المشاركين في المواسم السابقة للبرنامج.

وأضاف: «هناك أسماء تمكنت من خطف البطاقات الذهبية من أعضاء لجنة التحكيم والحصول على تقييم عالٍ بالإجماع، فيما بدأت تتضح لنا كلجنة تحكيم ملامح قائمة المتأهلين لحلقات البث المباشرة من البرنامج، مطالباً جميع الشعراء بعدم التهاون في القصيدة والحضور والمشاركة، حيث إن المنافسة قوية لأبعد الحدود للوصول لشاطئ الراحة ولقائمة الـ48 شاعراً».

وذكر الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة تحكيم البرنامج أنه تمت مقابلة أكثر من 500 شاعر، وشهد الموسم الحالي للبرنامج عبر هذه المقابلات تنوعاً في عدد الدول التي ينتمي إليها الشعراء المشاركون، إلى جانب كثافة عدد الشعراء من مناطق لم تشهد تواجد شعرائها في المواسم السابقة، ما يؤكد وجود أفق جديد لــ«شاعر المليون».