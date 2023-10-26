«دبي للثقافة» تفتح باب التسجيل في منتدى القوز للريادة الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فتح باب التسجيل في منتدى القوز للريادة الإبداعية، الذي يهدف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، وما يشتمل عليه من فرص استثمارية وتنموية فريدة، ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى خلق منظومة مبتكرة ومستدامة قادرة على تحفيز رواد الأعمال وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة، فضلاً عن الاستثمار في الطاقات الشابة ودعمها، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويتضمن المنتدى، برنامجاً ثرياً بالجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل المجانية ستقام في منطقة القوز الإبداعية خلال يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، إذ يستضيف أربع جلسات نقاشية، من بينها جلسة بعنوان «من صناعة الأماكن إلى صناعة الإبداع»، وأخرى بعنوان «تأثير الانطلاق الثقافي والأعمال التجارية المجتمعية على استراتيجية الأعمال». وسيلقي بالافي ديان، المؤسسة والمديرة الإبداعية في شركة رور، وهاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، كلمتين رئيسيتين يستعرضان فيهما تجاربهما في هذه الصناعة، فضلاً عن 12 ورشة عمل، من أبرزها ورشة «براند سبرينت» التي تركز على تصميم الاستراتيجيات المتعلقة بالعلامات التجارية، فيما تبين ورشة «الترويج للمستثمر 101»، كيفية تقديم الفكرة وتحويلها إلى مشروع استثماري.

كما سيشهد المنتدى الإعلان عن الفائز بـ«مسابقة القوز للريادة الإبداعية» الهادفة إلى رفع مستوى المنافسة بين رواد الأعمال، وتشجيعهم على تقديم أفكارٍ مبتكرة تعزز من قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، إذ تمكنت المسابقة من استقطاب 182 طلباً، وصل منها إلى القائمة المختصرة 7 مرشحين سيحظون بإمكانية عرض أفكارهم أمام رواد المنتدى، وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين، وستتولى بدورها عملية تقييم الأفكار المشاركة تمهيداً لاختيار الفائز بالمسابقة.

وأشارت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، إلى حرص الهيئة على تمكين رواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة تشجعهم على تحويل إبداعاتهم وطموحاتهم وأفكارهم إلى مشاريع استثمارية. وقالت: «تعمل «دبي للثقافة» على تسخير كافة إمكانياتها لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية عبر دعم وتأهيل أصحاب الأفكار المبتكرة لضمان تطوير وإثراء المشهد الإبداعي في الإمارة».

يشار إلى أن «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، سيشهد إقامة «منطقة المجتمع» لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال لاستكشاف البيئة الابداعية في دبي، في ضوء ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات وبنية تحتية قوية وتشريعات ترسّخ مكانتها وجهة جاذبة للمبدعين وأصحاب المواهب، من خلال تنظيم لقاءات مع مجموعة من شركاء «دبي للثقافة» من القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينهم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.