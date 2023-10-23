"آرت أوف ليفينج مول" يضفي المزيد من التألّق على عالم التصاميم من خلال فعالية "فنّ التصميم الداخلي"

المصدر: دبي - البيان

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"آرت أوف ليفينج مول"، المركز التجاري الأوّل والحصريّ لمحبّي الديكور وقطع الأثاث المبتكرة في دبي، يستعدّ لاستضافة أوّل حدثٍ حصريّ وفريدٍ من نوعه في عالم التصميم الداخلي في المنطقة بعنوان "فنّ التصميم الداخلي"، والذي يُقام في 20 أكتوبر 2023. ستشكل هذه الفعالية حدثاً فريداً يجمع بطريقةٍ لم يسبق لها مثيل بين أصحاب المواهب الاستثنائية في عالم التصميم في المنطقة، ومهندسين معماريين وفنانين مبدعين للديكور الداخلي، والذين سيلتقون تحت سقفٍ واحد في "نادي المصمّمين" الحصريّ والراقي التابع لهذا المركز التجاري.

يشتهر "آرت أوف ليفينج مول" بالتزامه بمفاهيم الإبداع والابتكار والقيم الثقافية، ما يجعل منه الوجهة المثالية لمثل هذه المناسبات ذات الطابع المميّز. كما يوفّر "آرت أوف ليفينج مول" مساحةً لا مثيل لها للتجارب التي تحتفي بمختلف أشكال التصميم والإبداع، والمعارض التي تنشر أعمال الفنانين الناشئين، وتلك التي تحاكي أحدث التقنيات في عالم التصميم. يمتدّ هذا المركز التجاري الخاص بعالم الديكور وقطع الأثاث فوق مساحة 50 ألف متر مربع، ويقع في قلب منطقة البرشاء 2، على طريق أم سقيم، ويتكوّن من ثلاثة طوابق تضمّ مجموعاتٍ مختارة من القطع التي تحمل أسماء أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التصميم الداخلي.

إلى جانب كل هذه الميزات، ينفرد "آرت أوف ليفينج مول" باحتضانه "نادي المصمّمين" الذي يشكل منصةً رائدة لرعاية أصحاب المواهب في التصميم الداخلي، محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومن خلال رؤيته الهادفة لأن يكون بمثابة "ملعب للمصمّمين" يبدعون فيه ويطلقون أفكارهم المبتكرة، يسعى هذا النادي إلى توفير مساحةٍ إبداعية للمصممين لتكون بمثابة وجهةٍ شاملة كفيلة بجعلهم قادرين على تلبية مختلف احتياجات وطلبات ورغبات عملائهم. الأعضاء المنتسبون إلى هذا النادي هم مهندسون معماريون ومصمّمون محترفون من ذوي الخبرات والمهارات العالية الذين يستفيدون من هذه المساحة لتقديم خدماتٍ تصميم مخصصة لعملائهم. ومن خلال العروض التي يقدّمها "نادي المصمّمين"، سيرتقي "آرت أوف ليفينج مول" إلى مرحلةٍ أعلى، عبر توفيره غرف اجتماعات ومساحات عمل ومكتبات ومقهى، بهدف تعميم أجواء التعاون والإبداع، وتسهيل وزيادة الإنتاجية. كما يحظى أعضاء النادي بمزايا إضافية وحصرية، مثل استخدامهم التطبيق المخصص والمرافق المكتبية وغيرها.

سيكون "نادي المصمّمين" أكثر من مجرّد مساحة عمل، ليشكل مركزاً شاملاً يستقطب عشاق التصميم والعاملين في هذا المجال على حدٍّ سواء. كما يستضيف مجموعةً متنوّعة من الفعاليات على مدار أيام السنة، بما في ذلك المعارض والندوات وورش العمل التعليمية والتدريبية، ما يتيح لزوّار "آرت أوف ليفينج مول" فرصة الانغماس في عالم التصميم والاطلاع على أحدث ما يشهده من تطوّرات وتقنيات. وفي هذا السياق تندرج فعالية "فنّ التصميم الداخلي" التي تمزج بطريقةٍ مبتكرة بين مفاهيم التصميم والإلهام والإبداع. ومع مواصلة "آرت أوف ليفينج مول" سعيه إلى إعادة التعريف بمفهوم التصميم الداخلي، تشكل فعالية "فنّ التصميم الداخلي" شهادةً ساطعة على التزامه الثابت والمستمرّ بتعزيز التميّز والابتكار والحداثة في مجال التصميم.

تُقام هذه الفعالية في 20 أكتوبر 2023، من الساعة 4 حتى الساعة 8 مساءً في" آرت أوف ليفينج مول"، وتتيح للزوّار التعرّف عن كثب على عالم التصاميم الداخلية النابض بالحيوية، بطريقةٍ لم يسبق لها مثيل. للاطلاع على المفاهيم المبتكرة والتحديثات الحصرية حول "فنّ التصميم الداخلي" وغيرها من الفعاليات المميّزة، يُرجى زيارة الموقع: www.artoflivingmall.com، أو متابعة حسابات هذه العلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي.