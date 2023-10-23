جامعة كويمبرا البرتغالية تعرض 60 قطعة أثرية نادرة في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض جامعة كويمبرا البرتغالية خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من 60 قطعة أثرية، من المخطوطات والكتب النادرة والنقوش والخرائط والأدوات البحرية والأعمال الفنية ومواد الاستخدام اليومي، من بينها إسطرلاب نادر يعود للقرن السابع عشر تم استخدامه أثناء الملاحة لإجراء قياسات أكثر دقة لمواضع النجوم، وخريطة للخليج العربي وغرب المحيط الهندي، تم رسمها عام 1571.

كما ينظم «مركز تاريخ المجتمع والثقافة» في «جامعة كويمبرا» خلال المعرض، 3 محاضرات تاريخية يتحدث فيها نخبة من كبار المؤرخين والمتخصصين في تاريخ العلاقات البرتغالية في الخليج العربي، تتناول إحداها «الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر: التجربة البرتغالية»، أما المحاضرة الثانية فتأتي تحت عنوان «تصور الخليج في أوائل العصر الحديث: التميز في الخيال والثقافة البرتغالية»، إضافة إلى ندوة بعنوان «الخليج وعولمة الأشكال المعمارية: شبكة التحصينات البرتغالية».

وتأتي مشاركة جامعة كويمبرا في فعاليات المعرض بهدف تعريف زوار المعرض على العلاقات التاريخية التي ربطت منطقة الخليج العربي بالعالم، والتي أسهمت في تعزيز روح الانفتاح على ثقافات وحضارات العالم، كما تسعى الجامعة من خلال عرض تلك المقتنيات النادرة إلى تقديم رؤية شاملة حول تاريخ المنطقة في بدايات العصر الحديث.

الإبحار في القرن الـ16

وفي إطار المحاضرات التي تنظمها جامعة كويمبرا خلال فعاليات المعرض، يتحدث خورخي فلوريس، الباحث الأول في المركز الجامعي لتاريخ العلوم والتكنولوجيا (CIUHCT) بجامعة لشبونة، يوم الجمعة 3 نوفمبر/ الساعة 5:30 مساء، حول «الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر»، ويعرض صوراً من منطقة الخليج، مستنداً إلى التجارب والمستندات التاريخية.

وفي محاضرة «تصور الخليج في أوائل العصر الحديث: التميز في الخيال والثقافة البرتغالية»، تتحدث الباحثة أنجيلا باريتو كزافييه، من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة (ICS-U Lisbon)، يوم السبت 4 نوفمبر/ الساعة 11:00 صباحاً، حول العلاقات التاريخية والثقافية بين الخليج والبرتغال في العصور القديمة والحديثة.

وأما والتر روسا، الأستاذ في جامعة كويمبرا، فيتحدث خلال فعاليات المعرض يوم الأحد 5 نوفمبر/ الساعة 11:00 صباحاً، في محاضرة بعنوان «الخليج وعولمة الأشكال المعمارية: شبكة التحصينات البرتغالية»، إذ تتناول المحاضرة تأثير الحضور البرتغالي في المنطقة على تطور الهندسة المعمارية في الخليج العربي، حيث شهدت المنطقة تطوراً ملحوظاً في التصاميم المعمارية، واستفادت من التجارب العالمية ومزجتها بعناصر ثقافية محلية.

كما تؤكد المحاضرة أن تطور الهندسة المعمارية في الخليج العربي عبر التاريخ يُظهِر رؤية دول المنطقة المستقبلية، ويسهم في إبراز محافظتها على هويتها مع نجاحها في الاندماج مع التطورات العالمية، بما يعبر عن أهمية دراسة التاريخ في تشكيل مستقبل المجتمعات.