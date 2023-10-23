«أيام بيكاسو» في دبي.. قراءات وحكايات

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية «أيام بيكاسو» على مدار أسبوع في مقرها. ويتضمن برنامج الحدث، الذي ينطلق بعد غد (25 الجاري)، أنشطة وفقرات متنوعة تسلط الضوء على الإرث الفني العظيم للفنان العالمي بابلو بيكاسو.

وذلك إحياءً لذكراه، وتخليداً للإرث الفني العظيم الذي خلّفه، حيث يأتي هذا في إطار احتفاء المكتبة بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين من خلال برنامج فعاليات «أيام المكتبة» الشهري.

وستشهد فعالية «أيام بيكاسو» في يومها الأول تنظيم معرض لأكثر من خمسين عملاً فنياً لتشكيليين من الوطن العربي، يعرضون لوحاتهم المستوحاة من مدرسة بيكاسو في الفن التجريدي، في محاولة لاستعراض الأثر الذي تركه في عالم الفن والتاريخ.

ويلي افتتاح المعرض محاضرة بعنوان «الأبعاد النفسية في لوحات بيكاسو»، تقام في مسرح مكتبة محمد بن راشد، ويقدمها الفنانون: علي العبدان وعبدالجبار ويس ومنى الجبالي، وتتناول الأبعاد النفسية في فن بيكاسو وتأثيرها على أعماله.

وفي اليومين الثاني والثالث، تقام ورشة عمل فنية بعنوان «وجوه من عالم بيكاسو» للفنانة مريم النيادي، تتناول فيها فن الرسم التجريدي.

وتهدف إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف عالم الفن التجريدي والتعرف على تقنياته وأساليبه المختلفة.

وتمثل الفعالية بوجه عام فرصة مثالية لاستكشاف عالم بيكاسو والتعرف إلى تأثيره العظيم على الفن العالمي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.