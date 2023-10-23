دبي تستشرف مستقبل «النشر الرقمي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع مكتبة محمد بن راشد عن تنظيم النسخة الثانية من «ملتقى النشر الرقمي» للعام الثاني على التوالي، بعد غدٍ، وذلك لتعزيز دور الهيئة في معالجة التحديات التي تواجه قطاع النشر الرقمي، والخروج بحلول مبتكرة وتوصيات قابلة للتنفيذ لدعم النهوض بهذا القطاع الحيوي.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة لطرح قضايا قطاع النشر على طاولة حواراتها الأدبية.

نخبة

ويقام الملتقى الذي تستضيفه مكتبة محمد بن راشد بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، والناشرين والمتخصصين والمثقفين والأدباء، الذين سيثرون بخبراتهم وأفكارهم ورؤاهم فعاليات الملتقى، ومن بينها الندوة الرئيسية بعنوان «مستقبل النشر الرقمي في الإمارات»، التي يشارك فيها المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، والشاعرة الإماراتية د.عفراء عتيق، ويديرها الإعلامي أيوب يوسف.

ويستهل الملتقى جلساته وفعالياته بورشة تعريفية من تنظيم مركز دبي للأمن الإلكتروني بعنوان «النشر الآمن على المنصات الرقمية»، التي ستتناول العديد من الجوانب المتعلقة بأمن المحتوى على المنصات الرقمية التي قد يتعرض لها الناشر.

ويصاحب ملتقى النشر الرقمي «مختبر العصف الذهني»، الذي يضم مجموعة من دُور النشر الإماراتية المحلية، ويلقي الضوء على رؤاها المستقبلية وتوصياتها في مجال النشر الرقمي.

وسيتضمن الملتقى العديد من الجلسات التفاعلية المتوازية، من بينها: جلسة «النشر في عصر الرقمنة: الذكاء الاصطناعي - الفرص - التحديات»، وتتطرق إلى الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المرتبطة به.

وستدير الجلسة الكاتبة إيمان اليوسف، بحضور ومشاركة شريف بكر، مدير دار العربي للنشر، وشادي الحسن، المدير التنفيذي لشركة رفوف.

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان «سوق النشر الرقمي: تطور ومستقبل»، التي يشارك بها راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتبة أميرة أبو كدرة، الشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات غاف، والكاتبة الدكتورة اليازية خليفة السويدي، مدير ومؤسس الفُلك للترجمة والنشر، ويديرها الإعلامي غيث الحوسني، بينما تناقش الجلسة الثالثة، التي تديرها أمل شيخان، موضوع «تقنيات النشر الرقمي بين الأثر والتأثير»، ويشارك فيها أحمد الياسي، من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومصطفى يوسف، من كليات التقنية العليا.

كما يشمل برنامج الملتقى جلسة افتراضية تديرها الإعلامية رشا رمضان، بعنوان «دور النشر الرقمي في الاستدامة» مع الخبير عماد أبو عيد. الجدير بالذكر أن ملتقى النشر الرقمي سيوفر مساحات إبداعية وتفاعلية لجمهوره من خلال منصة رفوف، ومنصة نون، ومنصة زودياك ميديا، التي من شأنها تعريفهم بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين بكيفية نشر إصداراتهم ضمن تطبيقات الكتب الصوتية والرقمية، وآلية إدراجها والترويج لها وعرضها.