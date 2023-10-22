دبي تستضيف "ملتقى النشر الرقمي" الأربعاء بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين والناشرين والمتخصصين والمثقفين والأدباء

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي الثقافة» بالشراكة مع مكتبة محمد بن راشد، عن تنظيم النسخة الثانية من «ملتقى النشر الرقمي» يوم الأربعاء المقبل، وذلك لتعزيز دور الهيئة في معالجة التحديات التي تواجه قطاع النشر الرقمي، والخروج بحلول مبتكرة وتوصيات قابلة للتنفيذ لدعم النهوض بهذا القطاع الحيوي.

يشارك في الملتقى - الذي تستضيفه مكتبة محمد بن راشد - نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين، والناشرين والمتخصصين والمثقفين والأدباء، الذين سيثرون بخبراتهم وأفكارهم ورؤاهم فعاليات الملتقى.

ويشهد الحدث تنظيم ندوة رئيسية بعنوان «مستقبل النشر الرقمي في الإمارات»، يشارك فيها سعادة م. محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية وسعادة د. عبد الرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.

ويستهل الملتقى فعالياته بورشة تعريفية من تنظيم مركز دبي للأمن الإلكتروني بعنوان «النشر الآمن على المنصات الرقمية»، تتناول العديد من الجوانب المتعلقة بأمن المحتوى على المنصات الرقمية التي قد يتعرض لها الناشر، كما يصاحب ملتقى النشر الرقمي «مختبر العصف الذهني» الذي يضم مجموعة من دُور النشر الإماراتية المحلية، ويلقي الضوء على رؤاها المستقبلية وتوصياتها في مجال النشر الرقمي.

ويتضمن الملتقى العديد من الجلسات التفاعلية المتوازية، من بينها جلسة «النشر في عصر الرقمنة: الذكاء الاصطناعي- الفرص- التحديات»، وتتطرق إلى الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المرتبطة به، أما الجلسة الثانية بعنوان «سوق النشر الرقمي: تطور ومستقبل»، بينما تناقش الثالثة موضوع «تقنيات النشر الرقمي بين الأثر والتأثير».

أحمد البوتلي/ محمد جاب الله