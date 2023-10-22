«زينة البلاط الملكي الهندي» تعرض في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم هيئة الشارقة للمتاحف معرض «زينة البلاط الملكي الهندي» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وذلك بالشراكة مع «دار الآثار الإسلامية» في الكويت، ويُقام المعرض ابتداءً من 25 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 14 أبريل من سنة 2024، بهدف إذكاء الاهتمام بالثقافة الغنية لشبه القارة الهندية، التي تشهد على الحرفية الهندية البارعة والتقنيات الفريدة ما جعلها موطناً لأكبر مجموعة من الفنون المرصعة بالجواهر.

ويأتي تنظيم هذا المعرض الذي يقدم للجمهور 84 مقتنى سيتم استعراضها أول مرة في الإمارة، في إطار مساعي الهيئة نحو تعزيز الدور والتبادل الثقافي ونشر المعارف بين كل من إمارة الشارقة ودولة الكويت عبر المجالات المتحفية كالمعارض، وإتاحة المجال لعرض مجموعة متميزة وثرية من المقتنيات التاريخية.

إرث

وأكدت عائشة راشد ديماس المديرة العامة لهيئة الشارقة للمتاحف أن أهمية المعرض تبرز في عرض هذا الإرث من الفن الرفيع والتنوع الغني للمجموعة، والذي يظهر اهتمام السلاطين والأمراء بالثقافة والفنون، مع التأثيرات الجديدة وتنمية إبداعاتهم، مشيرة إلى الإحساس بالديناميكية غير العادية التي ميزت هذه الحضارة منذ بدايتها.

وثمّنت التعاون البنّاء والمثمر مع دولة الكويت موضحة أن القطع في المعرض تأتي من مجموعة المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والشيخة حصة صباح السالم الصباح من الكويت، والتي تم تشكيلها في الفترة من منتصف السبعينيات وحتى الوقت الحاضر، وهي واحدة من مجموعات الفن القديم والإسلامي الأكثر تميزاً في العالم.

التزام

من جانبه قال الدكتور محمد خالد الجسار، الأمين العام بالإنابة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت يشـتـرك صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمغفــور لــه الشــيخ ناصر صبـاح الأحمـد الصبـاح (١٩٤٨ – ٢٠٢٠) في حب الفـن والثقافـة والالتـزام دومـاً بالحفـاظ عـلى الثقافـة الإسـلامية وعـرض جمالهـا. وفي ضــوء هــذه العلاقــة الخاصــة، اســتضاف متحــف الشــارقة للحضــارة الإسـلامية معـرض الفـن الإسـلامي ورعايتـه: كنـوز مـن الكويـت في أكتوبر ٢٠٠٨. وقـد عَكسـت التحـف المعروضـة في المعـرض العمـق التاريخـي والحضـاري لمنَجزات الفـن الإسـلامي.