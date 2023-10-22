12 من أشهر الطهاة يلتقون جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب

المصدر: الشارقة - البيان

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تفتح الكتب شهية القراء على استكشاف ثقافات العالم وفنونها، وعاداتها وأطباقها، ولهذا يحرص معرض الشارقة الدولي للكتاب على تلبية تطلعات الزوار، وتمكينهم من التعرف إلى مختلف الثقافات العالمية وفنونها الغنية، ومنها فن الطهي، حيث تنظم الدورة الـ42 من المعرض في الفترة 1-12 نوفمبر بـ«مركز إكسبو الشارقة» 45 فعالية مختلفة، يقدمها 12 طاهياً وطاهية من 9 دول.

ويشارك أشهر الطهاة، ومقدمو البرامج، ومؤلفو كتب الطبخ من مختلف أنحاء العالم خبراتهم وتجاربهم مع جمهور المعرض، ضمن فعاليات برنامج «ركن الطهي»، متيحين للزوار فرصة تذوق وصفاتهم، والتّعرف على أسرارهم في الطهي، في تجربة تسهم بتعزيز التبادل الثقافي والحوار الحضاري بين الشعوب، حيث تجسد الأطباق المختلفة الهوية الثقافية والإرث التاريخي والإنساني للأمم والشعوب.

وتتضمن قائمة الطهاة المشاركين في دورة العام الجاري كلاً من: توري ترو من المملكة المتحدة، وهي مؤلفة كتب طهي وأستاذة طهي متخصصة بالأطباق الهندية، والطاهي الإثيوبي يوهانيس جيبريسوس، الذي اكتسب خبرة كبيرة في مدينتي كاليفورنيا الأمريكية وليون الفرنسية، إلى جانب الطاهية اللبنانية بربارة مسعد، وهي مؤلفة كتب طهي وطاهية متخصصة بأطباق منطقة الشرق الأوسط.

ومن كندا يستقبل المعرض الطاهية سوزان الحسيني، التي شاركت في عدد من البرامج التلفزيونية العربية والعالمية، وفي برامج مثل «توب شيف الشرق الأوسط»، وألفت عدداً من أكثر كتب الطهي مبيعاً، إضافة إلى سالي بوتشر من المملكة المتحدة، وهي طاهية مؤلفة كتب طهي وصاحبة متجر ومطعم «بيرسوبوليس»، إلى جانب سوريش بيلاي من المملكة المتحدة، وهو طاهٍ من أصول هندية شارك في برنامج «ماستر شيف»، وصاحب سلسلة مطاعم «شيف بيلاي».

فعاليات

ويستضيف «ركن الطهي»، ضمن فعاليات المعرض الطاهية إيرينا جورج من رومانيا، الحائزة جائزة «جيمز بيرد»، ومؤلفة كتاب «كارباثيا: طعام من قلب رومانيا»، الذي رشحته نقابة كتب الطهي في المملكة المتحدة إلى القائمة القصيرة لأفضل كتاب طهي عالمي، كما يستقبل المعرض الطاهي كريش أشوك من الهند، مؤلف كتاب «ماسالا لاب: علم الطهي الهندي».

ويشارك من كوريا الجنوبية كلتا الطاهيتين كيم كيونغمين، المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مؤلفة كتاب «طاولة الخضار» للوصفات النباتية، إلى جانب كيم جوهيون، التي تقدم دورات حول الحلوى الصحية الكورية وكعك الأرز، وأخيراً الطاهية ماريانا ليفاديتاكي من اليونان، وهي طاهية ومؤلفة كتب طهي وخبيرة بالسرد القصصي.