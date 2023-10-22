لوحة لخوان ميرو بـ21.95 مليون دولار

المصدر: باريس - أ ف ب

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بيعت، أول من أمس في باريس، لوحة لخوان ميرو بعنوان «لوحات (نساء، قمر، نجوم)» أنجزها الرسام الإسباني الذي يعدّ من أشهر فناني المدرسة التجريدية عام 1949، لقاء 21,95 مليون دولار، ضمنها الرسوم، محققة رقماً قياسياً لعمل للفنان الإسباني في فرنسا، على ما أفادت دار «كريستيز». كما بيع عمل للنحات الفرنسي فرانسوا كزافييه لالان يحمل عنوان «لو رينوكريتير 1» (1964) مقابل 19,41 مليون دولار، وهو رقم قياسي عالمي لعمل هذا الفنان، بحسب «كريتسيز».

ويُعد هذان العملان أغلى قطعتين تُباعان في فرنسا العام الجاري في المجال الفني، وفق «كريستيز». ومنذ أن استحوذ عليها معرض مايغت عام 1950، ظلت اللوحة الشهيرة لميرو (1893 - 1983م)موجودة في فندق كولومب دور الأسطوري قرب سان بول دو فانس. وكانت أبرز الأعمال المعروضة في المزاد المخصص للأعمال الطليعية الأوروبية والذي بلغ مجمل مبيعاته 65,85 مليون دولار.