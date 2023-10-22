«توثيق».. تأملات فنية في إبداعات إماراتية متفردة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مجسمات إبداعية متفردة وأعمال فنية مبتكرة تبرز روائع الخط العربي الكلاسيكي، يقدمها الفنان الإماراتي مطر بن لاحج في معرضه الفردي «توثيق» الذي ينظمه في «غاليري مطر بن لاحج» ضمن «بينالي دبي للخط» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» حتى 31 أكتوبر الجاري.

ويتضمن معرض «توثيق - تجسيد فني لتأملات إبداعية» 21 عملاً متميزاً يعبر ابن لاحج عبرها عن جوهر إبداعاته، وقدرته على توظيف التقنيات المتنوعة في أعماله الفنية، وهو ما يتجلى في جدارياته وفيها يستند إلى خط الثلث، إذ تعكس ما يتمتع به ابن لاحج من قدرة على تشكيل الحرف العربي وإبراز حيويته ومرونته، كما تبين طبيعة العلاقة البشرية بعناصر الطبيعة كالماء والتربة والنار والحديد والخشب والهواء في حين تبرز مجموعة المجسمات حُب ابن لاحج اللغة العربية وشغفه بها.

نظرة خاصة

سيتمكن زوار المعرض من إلقاء نظرة خاصة على مجموعة من المنحوتات الصغيرة، ومن بينها قطعة «الساعة» الفنية التي ترمز لمرور الزمن والتاريخ والحياة، ومنحوتة «متحف المستقبل» المزينة بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وكذلك مجسم «طاقة الكلمات» المستلهم من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إضافة إلى منحوتة «أقمار الغفران» ومجسم «سرعة»، والعمل الفني «الباقة» الذي يتألف من 7 قطع، ترمز كل قطعة منها إلى إمارة من الإمارات السبع.

وضمن مشاركته في «بينالي دبي للخط»، يستضيف «حي دبي للتصميم» أربعة أعمال فنية ضخمة تحمل بصمات ابن لاحج، وعلى رأسها منحوتة «الموسوعة القرآنية» و«انبعاث لغة» و«انصهار» وكذلك «المجرة»، وهو سلسلة من المنحوتات المترابطة.

وفي المقابل، يحل الفنان ابن لاحج الأحد المقبل، ضيفاً على متحف المستقبل للمشاركة في جلسة «تحفة فنية عامة» يستعرض فيها تجربته في تصميم الواجهة الفنية للمتحف، كما يشارك في أمسية «ريشة مطر على قبة الوصل» التي تنظمها مدينة إكسبو دبي السبت المقبل، وتديرها آمنة أبو الهول، المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي.

«إكسبو دبي»

من جهة ثانية، نظمت مدينة إكسبو دبي ضمن مشاركتها في «بينالي دبي للخط»، جلسة نقاشية بعنوان «دمج الفن والتكنولوجيا» بمشاركة المخرج محمد سعيد حارب، مدير ومؤسس شركة لمترى للإنتاج الفني، وبرنيدان ماكجتريك، المدير الإبداعي لمتحف المستقبل، وأمريتا سيثي، الفنانة المعروفة في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال NFT›s في الإمارات، وكارل نايت، رئيس قسم التكنولوجيا في إدارة الفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، كما شهد زوار المدينة عرض الفنانة إيمي سيكوجوتشي الذي قدمته باستخدام الواقع الافتراضي في ساحة الوصل.