ميونيخ تستعيد لوحة سرقت قبل 7 عقود

المصدر: نيويورك - د ب أ

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ظهرت لوحة تعرضت للسرقة من ألمانيا، خلال الحرب العالمية الثانية، مجدداً في الولايات المتحدة، وستتم إعادتها إلى متحف «ألت بيناكوثيك» في ميونيخ.

وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي أي) أن اللوحة «لاند سكيب أوف ايطاليان كاراكتر» (منظر طبيعي إيطالي الطابع) للرسام النمساوي يوهان فرانز نيبوموك لوتيرر (1700 -1733م) تم تسليمها، خلال حفل أقيم في القنصلية العامة الألمانية في شيكاغو.

وكانت اللوحة قد اختفت من المتحف، خلال الحرب العالمية، الثانية، ثم ظهرت مجدداً قبل سنوات قليلة في حيازة ورثة جندي أمريكي بالقرب من شيكاغو، وسيتم عرضها في «متحف ألت بيناكوثيك» قريباً مع لوحة أخرى مشابهة للفنان لوتيرر نفسه، وهي «إيطاليان لاندسكيب» «منظر طبيعي إيطالي».