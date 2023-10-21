مفاجآت وشخصيات جديدة في «العربجي 2»

المصدر: دمشق - جمال الصايغ

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قبل نحو خمسة أشهر على حلول شهر رمضان المبارك، بدأت عجلة التحضيرات للأعمال الدرامية السورية، التي من المتوقع أن تزداد المنافسة اشتعالاً فيما بينها خلال الموسم الرمضاني المقبل أسوة بعروض الموسم الماضي.

وفي هذا السياق انطلقت عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل «العربجي»، الذي يجمع الثنائي المتألق، سلوم حداد وباسم ياخور، نادين، ديمة قندلفت، وفارس ياغي، وعدداً من نجوم الدراما السورية.

وقال ياخور في موقع التصوير الذي زارته «البيان»: الجزء الثاني هو استكمال الأحداث بشكل أساسي لقصة الكفاح ضد الظلم، مشيراً إلى أن الأحداث في العمل ستتعقد، والصراع سيشتد، وعندما يرى المشاهد انفراجاً فيها، سيعود ليكتشف أنها عادت للتصعيد، إنما بشكل موضوعي.

وتابع: زخم الأحداث في هذا الجزء أعلى بكثير منه في الجزء الأول، يمكننا القول إنه مختلف، فهناك مناطق تصوير جديدة، في غابات وقرى بالتوازي مع ما يدور في الحارة. وأعتقد أننا أمام مستوى أعلى مما قدم في الجزء الأول.

الفنانة نادين التي تقوم بدور «درية خانم»، أشارت إلى مفاجآت كبيرة في معظم خطوط العمل في جزئه الثاني، ولدى معظم الشخصيات، وقالت: هناك ضيوف جدد لم يكونوا موجودين في الجزء الأول.

وحول دورها في العمل، قالت: درية هي نموذج للأم، وللمرأة صاحبة السلطة، ومنبتها من عائلة ثرية، وتحاول المحافظة على إرث عائلة والدها. الفنان فارس ياغي، الذي يؤدي دور «حسن»، أشار إلى التطور الذي سيحدث في شخصيته، وانضمامه إلى عبدو العربجي في مواجهة والدته، وأبو حمزة «سلوم حداد». ورأى ياغي أن وجود جزء ثانٍ للعمل كان ضرورة فنية، كون الحكاية لم تنتهِ في الجزء الأول.

وكانت شركة «غولدن لاين» المنتجة للعمل كتبت على صفحتها: إلى أين يتجه نزاع عبدو العربجي مع أبو حمزة المتحالف مع عدوته الأخرى «درية خانم»، وأين تقف «بدور» وكيف يقودها طموحها ومكرها؟

العربجي من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، ومن إخراج سيف الدين سبيعي.