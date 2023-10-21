شركات تسجيلات تقاضي «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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رفع عدد من شركات التسجيلات من بينها «يونيفرسال» دعاوى قضائية في الولايات المتحدة على شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي متهمة إياها باستخدام كلمات أغنيات محمية بحقوق الملكية الفكرية لتطوير منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الدعوى التي رُفعت الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في ولاية تينيسي عقب دعاوى مماثلة رفعها فنانون ضد شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخدامها أعمالهم من دون موافقتهم.

وأوضحت شركات التسجيلات أن أداة الذكاء الاصطناعي «كلود 2» من «أنثروبيك» تعطي إجابات تحتوي على «نصوص كاملة أو أجزاء كبيرة» من نصوص أغنيات على غرار «آي ويل سورفايف» لغلوريا غينور أو «هالو» لبيونسيه عندما يطرح مستخدم ما سؤالاً في شأن كلمات هذه الأعمال.

كذلك اتهمت الشركات المدّعية برنامج الدردشة الآلي باستخدام محتوى محمي بحقوق المؤلف حتى عندما لا يتلقى طلباً محدداً لذلك، كما عندما تُطلب منه مثلاً كتابة أغنية عن موضوع معين أو بأسلوب فنان حقيقي.

واعتبروا أن شركة أنثروبيك «تستفيد بشكل كبير» من هذه الأعمال، مع أنها «لا تدفع أي مقابل للناشرين أو المؤلفين أو عدد لا يحصى من أصحاب حقوق الملكية الفكرية الذين تستخدم شركة أنثروبيك أعمالهم المحمية لتدريب أنظمتها القائمة على الذكاء الاصطناعي».

وتولى تأسيس هذه الشركة 2021 موظفون سابقون في «أوبن إيه آي» التي صممت برنامج «تشات جي بي تي»، ومن أبرز الجهات الممولة لها مجموعة «غوغل»، وتطوّر عدداً من المنتجات بالشراكة مع «أمازون».

ويطالب المدعون بمحاكمة أمام هيئة محلفين وبما يصل إلى 150 ألف دولار عن كل أغنية تُستخدم من دون إذن أصحاب الحقوق، وهو ما قد يمثل في المجمل عشرات الملايين من الدولارات.