«مهرجان دبي لمسرح الشباب 14» ينطلق اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق مساء اليوم، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من «مهرجان دبي لمسرح الشباب» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف تعزيز دور القطاع المسرحي المحلي، وخلق بيئة فنية وإبداعية قادرة على الارتقاء بالطاقات الشابة ودفعها نحو مواصلة تطوير شغفها في الفنون الأدائية، فضلاً عن دعم المواهب الناشئة وحثها على مواصلة مسيرة الإبداع وتشجيعها على إنتاج الأعمال المسرحية المتنوعة بوصفها منتجاً فنياً، وصناعة ثقافية قادرة على مواكبة التطورات المجتمعية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وستشهد نسخة المهرجان الحالية التي تستمر حتى السبت المقبل في ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بدبي، مشاركة 6 عروض مستلهمة من الواقع، تقدمها مختلف الجمعيات والفرق المسرحية المحلية، تتنافس جميعها على جوائز «دبي لمسرح الشباب» الذي يرفع ستائره على وقع أحداث عرض «مؤتمر المجانين» من تأليف الدكتور محفوظ غزال، وإخراج عبدالله أحمد الحمادي، وأداء فرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح.

وسيشهد المهرجان في يومه الثاني عرض مسرحية «إبرة» من تأليف حمد عبدالله الظنحاني، وإخراج إبراهيم القحومي، وتقديم مسرح دبا الفجيرة، بينما تستضيف خشبته في اليوم الثالث عرض «صالح للحياة» من تأليف عثمان علي الشطي وإخراج ياسين بن فتحي، وتقديم فرقة مسرح خورفكان، وسيتابع عشاق المسرح في اليوم الرابع من المهرجان مشاهد عرض «ضيف محارب الضوء» الذي يحمل بصمات أحمد بن خصيب العويني في التأليف، وإسماعيل سالم الحسوني في الإخراج، ويقدمه على الخشبة أعضاء مسرح رأس الخيمة الوطني، ليكون اليوم الخامس من نصيب مسرح دبي الأهلي الذي سيعرض «أبد الدهر» من تأليف وإخراج عبدالله خالد المهيري، فيما سيكون عرض «أيام الضجيج» لفرقة مسرح دبي الوطني، وهو من تأليف عبدالله المهيري وإخراج طلال قمبر علي طماعي، مسك ختام المهرجان الذي يسدل ستائره بحفل إعلان الفائزين بجوائزه.

وخلال أيام الحدث، تنظم «دبي للثقافة» أمسية شخصية العام المسرحية، وتستضيف فيها المخرج والمؤلف المسرحي جمال مطر، الذي حصل على جائزة «شخصية العام المسرحية» تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهمته في الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية، كما سيشهد الجمهور وعشاق المسرح أيضاً عقد مجموعة من الندوات التطبيقية تحت إشراف ومشاركة مجموعة من الباحثين والفنانين والممارسين المسرحيين، حيث سيقدمون قراءات نقدية لمضامين الأعمال المسرحية وأساليبها إلى جانب تقييم أداء الفرق على الخشبة.

في المقابل، ستتولى لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج والكاتب ناجي الحاي، وتضم كلاً من الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي، مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.