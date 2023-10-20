21 عملاً في القائمة القصيرة لـ«اتصالات لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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نجح 21 كتاباً صادراً عن 8 دور نشر عربية وأجنبية في الوصول إلى القائمة القصيرة للدورة الـ15 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، برعاية شركة «اتصالات من &e»، حيث سيُتوّج الفائزون بها عن فئاتها الخمس خلال الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023.

وساهم في إنتاج الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة 61 مبدعاً، منهم 21 مؤلفاً، و20 رساماً، و20 ناشراً، وفي هذا السياق، تصدرت دور النشر الإماراتية والمصرية القائمة القصيرة بإصداراتها التي بلغت 5 إصدارات لكل منهما، تلتها دور النشر الأردنية بـ4 إصدارات، فيما جاءت دور النشر اللبنانية ثالثة بـ3 إصدارات بلغت القائمة القصيرة، أما فلسطين، والعراق، وعُمان، وكندا فبإصدار واحد لكلٍّ منها.

وجاء الكشف عن القائمة القصيرة من الجائزة خلال مؤتمر صحفي نظّمه المجلس أمس في بيت الحكمة في الشارقة، بمشاركة عبدالعزيز تريم، المدير العام لـ«اتصالات من &e» في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وجمع من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

واختارت لجنة تحكيم جائزة اتصالات لكتاب الطفل القائمة القصيرة من إجمالي 323 إصداراً ترشحت لها، والتي توزعت على فئات الجائزة بواقع 65 كتاباً لفئة الطفولة المبكرة، و136 كتاباً لفئة الكتاب المصور، و35 لفئة كتاب ذي فصول، ثم فئة كتاب اليافعين بـ49 كتاباً، وأخيراً فئة كتاب الشعر بـ38 إصداراً.

وفي كلمته خلال حفل إعلان القائمة القصيرة من الجائزة، أكد عبدالعزيز تريم أن المواهب الأدبية والفنية التي كشفت عنها الجائزة على مدار دوراتها الخمس عشرة تمثل إنجازاً ثقافياً لدولة الإمارات، التي كانت دائماً سبّاقة في تقدير المبدعين، ورعايتهم.بدورها، أشارت مروة العقروبي إلى أن الامتداد الجغرافي لجائزة اتصالات لكتاب الطفل كان حلماً قبل خمسة عشر عاماً، حين وضعت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، رؤيتها للجائزة بتطوير صناعة كتاب الطفل، وإثراء مكتبته بأفضل الكتب شكلاً ومضموناً.

وأضافت: الوصول إلى القائمة القصيرة للجائزة، وعلى عكس اسمها.. كان طويلاً؛ ذلك أن عدد المشاركات التي تستحق إدراجها في القائمة كان أكبر من المتاح، حيث بذلت لجنة التحكيم جهداً كبيراً في اختيار أفضل الإصدارات المرشحة لنيل جائزة اتصالات لكتاب الطفل في فئاتها الخمس.