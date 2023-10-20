3 أمسيات شعرية خليجية في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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يترقب جمهور الشعر وعشاق «القصيد»، خلال فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثلاث أمسيات شعرية لمجموعة من أعلام الشعر العربي الخليجي الشباب، الذين يقدمون أجمل قصائدهم في مختلف الموضوعات والأساليب والمدارس الشعرية، من أبرزهم: الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.

موعد

وسيكون زوار المعرض على موعد مع الشاعر القطري ناصر الوبير، يوم الجمعة 3 نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساء، في قاعة الفكر، ويعتبر الوبير واحداً من أبرز الشخصيات الأدبية التي حققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي، فقد حقق حضوراً كبيراً في الوسط الشعري الخليجي والعربي، وقدم العديد من القصائد والدواوين الشعرية، من أشهرها دواوينه «انكسار»، الذي تضمّن قصائد في الحب والحزن والأمل والحلم.

ويحل الشاعر السعودي فهد الشهراني ضيفاً على معرض الشارقة للكتاب، في أمسية شعرية تقام يوم السبت 4 نوفمبر، في الساعة السابعة مساء في قاعة الفكر، ويعد الشهراني من أبرز الشعراء الشباب في المملكة العربية السعودية، وقد بدأ مسيرته الشعرية في سن مبكرة، وشارك في برنامج شاعر المليون في موسمه الثالث، وحصل على المركز الخامس، ولديه العديد من المشاركات الخارجية، ومن أشهر دواوينه الشعرية «على بابك». يرى الشهراني أن التاريخ هو الذي أكسبه لقب «عميد الشعراء الشباب»، بسبب بدايته المبكرة في إلقاء الشعر في عام 2000.

أما الشاعر الكويتي شريان الديحاني، فيلتقي جمهور الشعر في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يوم السبت 11 نوفمبر، في الساعة 7:15 مساء في قاعة الفكر، وقد كتب شريان الديحاني العديد من القصائد، وجمع معظمها في ديوانه «شريان قلبي»، ومن أبرز قصائده، قصيدة «يا أصعب أسئلة عمري»، وقصيدة «ابشرك بادي اتعلق بأحد ثاني»، و«يا داعيتني بالهوى والهوى زان»، وغيرها من القصائد.

تنوع

وتستضيف الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ناشراً من 108 دول، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها 215 ضيفاً من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركاً من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة.