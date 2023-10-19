«ماكما آرت غاليري» يستعد لعرض مجموعته الافتتاحية

المصدر: دبي – البيان

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أعلن معرض «ماكما آرت غاليري»، الوجهة الأحدث في إمارة أبوظبي للفنون الخالدة من أعمال الزجاج والكريستال المستوحاة من الطراز الإسلامي، عن استعداده لتنظيم عرض جناحه الأول المقرر انطلاقه في معرض «داون تاون ديزاين» في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل في تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم.

سيستعرض جناح الصالة مجموعة آسرة من توقيع كبار حرفيّي فن الزجاج والكريستال، من خلال إعادة تفسير الفنون الحرفية لصناعة الكريستال ضمن إطار معاصر، تكريماً لتقاليد حرفية تمتد لأكثر من قرن من الزمان، وتؤرخ الرحلة الرائعة لعالم فن الزجاج والكريستال، المصنوع من مواد طبيعية 100% وطويلة الأمد.

وبهذه المناسبة قالت عليا صفراوي، مؤسسة «ماكما آرت غاليري»: يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض «داون تاون ديزاين 2023»، المعرض الإبداعي الرائد الذي يلتقي فيه المجتمع الفني من كل أنحاء المنطقة في مكان واحد. ونتطلع إلى فرصة التواصل مع الزوار على أرض المعرض وتوسيع شبكة العلاقات ومشاركة مهمتنا في إلقاء الضوء على إبداعات فن الزجاج والكريستال البوهيمي من منظور معاصر، حيث تقدم صالة «ماكما» منظوراً جديداً لهذه المجسمات الفنية التقليدية، وتغرس فيها طابع الحداثة، وتحتفل بالحرفية الاستثنائية للفنانين الأوروبيين. ومن خلال وضع قطعنا الفنية بشكل استراتيجي لعرض ألوانها النابضة بالحياة، نهدف إلى خلق عرض آسر بصرياً، وجذاب من الناحية الفنية في المعرض.

ويعد معرض «داون تاون ديزاين 2023» بمنزلة بوابة للتطورات الديناميكية في مجال صناعة التصميم والإبداع الفني في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع بين مواهب التصميم البارزة والأسماء الشهيرة في عالم الفن، ويجذب أكثر من 135 ألف زائر. أما بالنسبة لصالة «ماكما آرت غاليري»، فإن هذا المعرض يمثل الخطوة المثالية نحو الانطلاق، حيث يفتح المجال للتواصل مع الزملاء العارضين والمجتمع الإبداعي الأوسع ومقتني الأعمال الفنية من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وسيكون محور عرض الصالة في معرض «داون تاون ديزاين» عبارة عن زوج من المزهريات الضخمة باللون الأزرق الياقوتي الحيوي، يبلغ ارتفاعهما 155 سم؛ إذ تشهد هاتان القطعتان على المهارة الحرفية الفريدة لمبدعي صناعة الزجاج والكريستال الأوروبيين في القرنين التاسع عشر والعشرين.