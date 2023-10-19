روائع مسرح البولشوي في ضيافة «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - البيان

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موسم مليءٍ بالفعاليات الفريدة في آن، حيث أعلنت «إم بريمير» عن تفاصيل أربعة أحداث رئيسة ينتظرها الجمهور في «دبي أوبرا» بشغف، تبدأ في 1 نوفمبر المقبل.

أرخيبوفسكي

سيُفتَتح هذا الموسم بحفلٍ طال انتظاره للموسيقي الروسي العالمي الشهير العازف أليكسي أرخيبوفسكي، الملقّب من قبل معجبيه بـ«جيمي هندريكس الآلة الوتريّة» والمعروف أيضاً باسم «باغانيني بالاليكا»، الذي سيُقدّم هذا النوع من الاحتفالات أوّل مرّة في منطقة الشرق الأوسط، في دار دبي للأوبرا في 1 نوفمبر 2023.

حصل أرخيبوفسكي رسميّاً على لقب «أفضل عازف بالاليكا منفرد في العالم» من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة في روسيا عام 2011، وسيقوم بأداء أغانٍ شعبيّة وكلاسيكيّة ومعاصرة في أول حفل بالاليكا له في المنطقة، والذي لا ينبغي تفويته على الإطلاق.

وستقام حفلة دبي أوبرا الكلاسيكيّة، التي يتم تقديمها بشكل مشترك من قبل شركتي إم بريمير ومُندُس غالا، وبالتعاون مع «أوبرا دريسدن»، في 18 نوفمبر، في دار دبي للأوبرا وستكون أبرز أحداث هذا الموسم.

ومن بين النجوم الذين سيتحفون الجمهور بأروع الأمسيات، السوبرانو الروسيّة العالميّة عايدة جاريفولينا وعازف التينور الإيطالي الشهير ريكاردو ماسي والسوبرانو الإيطاليّة أنستازيا بارتولي، وفاسيليسا بيرزانسكايا وفرقة جانوسكا من النمسا، ونجم الباليه ورئيس مسرح البولشوي دينيس رودكين؛ ومايسترو الجاز إيغور بوتمان.

قامات فنيّة

وسيقدّم بعض نجوم الأداء في حفلة دبي أوبرا الكلاسيكيّة عروضهم الفرديّة الخاصّة بهم قريباً، حيث ستحيي عايدة غاريفولينا، أول حفل منفرد لها على الإطلاق في الإمارات يوم 19 نوفمبر في دار دبي للأوبرا.

وفي اليوم التالي، 20 نوفمبر 2023، سيقدّم نجم الباليه ورئيس مسرح البولشوي دينيس رودكين وأصدقاؤه من فرق الرقص البولشوي وميخائيلوفسكي وتياترو ألا سكالا، عروضاً مُلفتة في دار دبي للأوبرا. كما سيشارك في الظهور ميخائيل لوبوخين وسيمين تشودين وإليونورا سيفينارد. وستنضم للمسرح أيضاً راقصة الباليه إيفجينيا أوبرازتسوفا والمخرج الليتواني ريماس توميناس وجاكوبو تيسي.