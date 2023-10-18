فنون الخط تصوغ «مقامات العشق»

المصدر: أبوظبي - وام

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تتواصل فعاليات معرض «مقامات العشق» المعرض الشخصي للفنان الخطاط محمد النوري، المنعقد حالياً في خولة للفن والثقافة في أبوظبي، والتي تستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، مستقطبة جمهور الخط والفن الأدبي العربي للاطلاع على أكثر من 22 لوحة فنية، استطاع خلالها الفنان توظيف إبداعاته الفنية وإبرازها في الأعمال المعروضة التي لاقت إعجاب وثناء زوار المعرض.

وأكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم أبوظبي، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة خولة للفن والثقافة، حرص خولة للفن والثقافة على تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض الثقافية والفنية، للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات بأن تكون الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي، من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت سموها إلى سعي خولة للفن والثقافة للتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعالميين بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي، والذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره، وهو من أبرز الفنون التشكيلية، مثنية على جهود الفنان الخطاط محمد النوري في تقديم إبداعات فنية وثقافية سلطت الضوء على فنون الخط العربي واستقطبت شريحة واسعة من الجمهور.

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من جهته قال الفنان الخطاط محمد النوري، إن معرض مقامات العشق يتزامن مع ذكرى معرضه الشخصي الأول قبل 30 عاماً، لافتاً إلى أن المعرض يضم لوحات لعدد مختار من سور القرآن الكريم و قصائد الشعر العربي الوجداني، فالمشاعر هي المحرك الأول للعمل الفني الحقيقي.

ومن أبرز اللوحات التي يحتضنها المعرض لوحة لآيات من سورة النجم بخط الثلث الجلي بتصميم هرمي، ولوحة آيات من سورة يوسف، وكلتاهما تم نقشهما بالحبر اليدوي والذهب على ورق طبيعي، ولوحة أخرى لأواخر سورة الفرقان، حيث صورت اللوحة فكرة اللانهاية بشكل مبتكر وبخط الثلث المركب.