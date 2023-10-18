«الشارقة للكتاب» يفتح باب الغموض في «مهرجان الإثارة والتشويق»

المصدر: الشارقة - البيان

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يفتح معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام زوار دورته الـ 42 باباً على عالم الغموض والخيال والمفاجأة، مع كوكبة من الكتّاب المتخصصين في أدب التشويق والغموض في فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان الإثارة والتشويق» التي تقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 10-8 نوفمبر المقبل.

ويقدم المهرجان، الذي يقام بالشراكة مع «مهرجان الإثارة والتشويق» في نيويورك، منصة تجمع 10 كتّاب عالميين متخصصين في هذا النوع من الأدب، بالجمهور من عشاق الغموض والألغاز والسرديات القصصية.

ضيوف

وتضم قائمة الأدباء الدوليين المشاركين في الدورة الثانية من المهرجان كلاً من الكاتب الفنلندي ماكس سيك، أحد أكثر كتاب الإثارة والجريمة مبيعاً في العالم، ومن أهم إصداراته «الضغينة الأخيرة»، والكاتبة الأمريكية كيه جيه هاو، التي حصل أول كتاب لها في سلسلة «وسيط الحرية» على جائزة «أفضل أول رواية إثارة»، وترشح إلى القائمة القصيرة في «جوائز باري».

ومن الولايات المتحدة يشارك الكاتب جيه دي باركر، المؤلف صاحب رواية «لعبة المتصل» الشهيرة، ودانييل تروسوني، وآيفي بوشودا.

كما يحل ضيفاً على المهرجان فيليكس فرانسيس، من المملكة المتحدة، مؤلف روايات الجريمة، والكاتب في نيويورك تايمز وصنداي تايمز، ومن أستراليا كل من الكاتبة كانديس فوكس، الفائزة بجائزة «نيد كيلي» العالمية، والكاتب أليكس فينلي، المؤلف الأكثر مبيعاً عالمياً للروايات الغامضة والمثيرة، والكاتبة كاثلين أنتريم، الحاصلة على جائزة أكثر كتب الإثارة مبيعاً.

جلسات

ويشهد اليوم الأول من المهرجان، الأربعاء الموافق 8 نوفمبر، جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان «إعداد التقلبات والمنعطفات في حبكة الرواية»، تقدمها الكاتبة آيفي بوشودا، والثانية بعنوان «كتابة سيناريو الغموض والجريمة والتشويق»، يقدمها كل من الكاتب الفنلندي ماكس سيك والكاتب الأمريكي بليك كراوتش.

وفي اليوم الثاني، الخميس 9 نوفمبر، تقدم الكاتبة الأمريكية دانييل تروسوني جلسة نقاشية بعنوان «خلف الستارة»، إلى جانب جلسة بعنوان «استكشاف الجاذبية العالمية للتشويق والإثارة» للكاتب جيه دي باركر.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث جلسة بعنوان «الكشف عن المجهول: أسرار كتابة شخصية محقق جاذبة في الرواية البوليسية» مع الكاتبة الأسترالية كانديس فوكس، إلى جانب جلسة «كتّاب وكاتبات قصص الإثارة» ويقدمها كل من الكاتب الأسترالي أليكس فينلي والكاتبة كاثلين أنتريم.

ويقدم المهرجان ورشتي عمل، الأولى في اليوم الأول، الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر، بعنوان «إتقان فن التشويق والإثارة: كيفية إعداد سرديات شيقة» يقدمها كل من الكاتبة الأمريكية كيه جيه هاو، والكاتب جيه دي باركر، في حين تقام الورشة الثانية في اليوم الثاني، يوم الخميس، 9 نوفمبر، تحت عنوان «الكشف عن الغموض: تعلُّم التشويق المقنع في تطوير الحبكة والشخصيات» مع الكاتبة الأسترالية كانديس فوكس.