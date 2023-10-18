سفير إسبانيا يكرم رئيس «الأندلس تاريخ وحضارة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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منح اينيغو دي بالاسيو، سفير إسبانيا لدى الدولة، معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس تاريخ وحضارة» وسام «صديق إسبانيا»، وذلك تقديراً للجهود التي بُذلت لتنظيم فعاليات في مظلة المبادرة التي تحتفي بالثقافة والفنون في الأندلس وتعميق المعرفة بالحضارة الأندلسية والروابط الثقافية بين إسبانيا ودولة الإمارات.

وأُطلقت مبادرة «الأندلس تاريخ وحضارة» في يونيو من سنة 2023 وبرعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وتهدف المبادرة التي تشمل فعاليات فنية وثقافية متنوعة إلى التعريف بالحضارة العربية التي شهدتها الأندلس.

وأعرب معالي محمد المر عن سعادته بهذا التكريم الذي يمثل عمق العلاقات التي تربط البلدين على المستويات كافة وخاصة الثقافية منها، مؤكداً أنّ الغرض من تنظيم مبادرة «الأندلس تاريخ وحضارة» تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ونشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وهي القيم التي تميزت بها الحضارة الأندلسية. وأكّد معالي المر أنّ المبادرة شكّلت فرصة للاستلهام من الإرث المتميّز للأندلس لإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية التي استندت إليها هذه الحضارة.

وتسعى دولة الإمارات من هذه المبادرة إلى تعزيز العلاقات العربية الإسبانية وتعميق المعرفة بالحضارة الأندلسية الفريدة، وتسليط الضوء على ما تأسست عليه حضارة الأندلس من ثقافة الحوار والتسامح وقيم التعايش بين مختلف الشعوب.