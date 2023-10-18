«الخراريف»..الحكايات الشعبية بسرديات عصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت فعاليات النسخة الأولى من معرض «الخراريف برؤية جديدة»، الذي تنظمه «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» ويستمر إلى 16 نوفمبر في المجمّع الثقافي في أبوظبي.

حضر افتتاح المعرض سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وصالح الجزيري، المدير العام للسياحة في الدائرة، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من المعنيين بالشأن الثقافي والفني وممثلي وسائط الإعلام.

ويقدّم المعرض لزواره مجموعة من الخراريف الشعبية الأكثر شهرة والمعاد تخيل شخصياتها من قبل 10 فنانين من دولة الإمارات، و5 فنانين من إيطاليا، و5 فنانين من المكسيك، ليسلط الضوء على حكايات الماضي من منظور الأجيال الجديدة وواقع تجاربها في حوار تمتزج فيه الثقافات وتلتقي الأفكار والتعابير، لاكتشاف هذه الحكايات بأسلوب متجدّد يُلهم الأجيال الحالية والقادمة.

وقالت مروة العقروبي: «تسعدنا إقامة المعرض في أبوظبي، بعد ثلاث نسخ ناجحة في إيطاليا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، حيث أسهم المشروع في تقديم جيل جديد من الرسامين الذين يعيدون سرد القصص التراثية من وجهة نظرهم وتجاربهم الشخصية...».

وبدورها، قالت شيخة المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُوفر معرض الخراريف برؤية جديدة منصة تفاعلية لإعادة تخيل الحكايات الشعبية بطريقة فنية وعصرية يُقدمها فنانون من ثقافات مختلفة لتكون بذلك احتفاءً بالتراث الوطني».