معرض خيري للكتب المستعملة في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظمت إدارة المكتبات بعمادة الخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الشارقة، وللسنة السادسة على التوالي، المعرض الخيري للكتاب المستعمل والذي سيستمر فعالياته لمدة أسبوع، حيث افتتح المعرض كل من الدكتور حسين المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة ونادية مسعود مدير إدارة المكتبات في الجامعة وعدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

تضمن المعرض عدداً كبيراً من الكتب المعروضة للبيع في مختلف التخصصات وبأسعار مخفضة ورمزية مما يمكن العديد من الطلبة والعامة شراءها، وهذه الكتب تم التبرع بها من قبل الأساتذة والطلبة وهيئات ومؤسسات المجتمع.

ويهدف المعرض إلى التشجيع على القراءة وتعزيز البحث العلمي الذي تضعه الجامعة من ضمن أولوياتها، حيث تنوعت محتويات هذا المعرض ما بين الكتب التاريخية والإسلامية والأدبية والثقافية والروايات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الكتب العلمية المرتبطة بكافة التخصصات العلمية والتي تطرحها الجامعة، وكذلك مشاركة عدد من الشركات المتخصصة في البرمجيات التعليمية والابتكار.

وتشمل أهداف هذا العمل الخيري في إتاحة الكتب المنهجية بعدد كبير وتخصصات مختلفة وأسعار رمزية تمكن الطلبة من شرائها والاستفادة منها. كما يتيح المعرض الفرصة أمام الأساتذة من الجامعة ودور النشر والمراكز من الإسهام في نشر المعرفة ودعم العملية التعليمية من خلال تبرعاتهم بكتب قيّمة يتم جمع ريعها، والتبرع به كوقف للجمعيات الخيرية ولصندوق دعم الطلبة في الجامعة.